入秋首波大陸冷氣團威力達巔峰，中央氣象署指出，今（20）晚至明晨苗栗以北近山區及空曠地區低溫下探10度，下周二鋒面通過全台有雨。面對低溫來襲，居家通路特力屋與宜得利家居紛紛提出抗寒對策，從免施工、插電即用的臥浴兩用電暖器，到現省1,300元的石墨烯電熱毯與發熱寢具，一次解決居家保暖痛點。
🟡浴室防寒免大興土木，臥浴兩用暖風機速升溫
醫界提醒，天冷洗澡與如廁時的劇烈溫差是秋冬居家隱形風險。特力屋觀察，免施工、插電即用的「臥浴兩用電暖器」詢問度最高，其中主打的「PHILIPS石墨烯壁掛暖風機」兼具壁掛與平放設計，具備防潑水與快速導熱機能，平時可放臥室局部暖房，沐浴前移入浴室便能迅速升溫，原價4,990元、特惠價3,189元；若浴室長期潮濕易發霉，則可搭配結合暖風、乾燥與換氣的浴室暖風循環機加速排濕。
🟡被窩蓄熱成禦寒焦點，石墨烯電熱毯現省千元
針對半夜被窩冰冷的困擾，今年各大居家通路不約而同將「石墨烯」導入冬季織品。特力屋指出，怕冷族除可選用石墨烯保暖毯，也推薦具備多段溫控與定時機制的「THOMSON石墨烯溫控雙人電熱毯」，原價3,290元、特惠價1,990元，現省1,300元，睡前預熱即可享受乾爽被窩。
宜得利家居則為旗下「N WARM」吸濕發熱系列升級導入石墨烯纖維與遠紅外線機能，透過三層結構鎖熱並減少靜電，極暖毛毯售價1,390元起，品項更延伸至居家服飾與長毛絨包覆式寵物床（售價599元至899元），讓毛孩一起溫暖過冬。
🟡濕度維持55%，厚布窗簾與防霾紗網阻寒
抵禦低溫緊閉門窗時，室內防潮與空氣流通也不可忽視。特力屋建議搭配除濕機與循環扇，將室內濕度維持在55%的舒適區間；同時可將窗簾換季為厚實布質窗簾阻擋窗縫冷風，若鄰近馬路仍想開窗換氣，則可加裝編織較密的防霾紗網，兼顧通風與防塵需求。
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醫界提醒，天冷洗澡與如廁時的劇烈溫差是秋冬居家隱形風險。特力屋觀察，免施工、插電即用的「臥浴兩用電暖器」詢問度最高，其中主打的「PHILIPS石墨烯壁掛暖風機」兼具壁掛與平放設計，具備防潑水與快速導熱機能，平時可放臥室局部暖房，沐浴前移入浴室便能迅速升溫，原價4,990元、特惠價3,189元；若浴室長期潮濕易發霉，則可搭配結合暖風、乾燥與換氣的浴室暖風循環機加速排濕。
針對半夜被窩冰冷的困擾，今年各大居家通路不約而同將「石墨烯」導入冬季織品。特力屋指出，怕冷族除可選用石墨烯保暖毯，也推薦具備多段溫控與定時機制的「THOMSON石墨烯溫控雙人電熱毯」，原價3,290元、特惠價1,990元，現省1,300元，睡前預熱即可享受乾爽被窩。
抵禦低溫緊閉門窗時，室內防潮與空氣流通也不可忽視。特力屋建議搭配除濕機與循環扇，將室內濕度維持在55%的舒適區間；同時可將窗簾換季為厚實布質窗簾阻擋窗縫冷風，若鄰近馬路仍想開窗換氣，則可加裝編織較密的防霾紗網，兼顧通風與防塵需求。