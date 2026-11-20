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故宮11月12日發文時間敏感 蔡詩萍質疑：為何偏偏這時候？

故宮明知文資限制仍發函？蔡詩萍矛頭指向能源署

AI模擬圖遭批傷害故宮形象 蔡詩萍澄清：沒有任何惡意

國立故宮博物院設置光電板爭議持續延燒，台北市文化局長蔡詩萍日前公布故宮來函，質疑故宮有意在園區設置光電板，卻遭故宮主任秘書王耀鋒澄清，強調故宮並未提出申請或設置計畫，更質疑蔡詩萍使用AI生成圖片傷害故宮形象。對此，蔡詩萍今（20）日再度透過影片反擊，質疑故宮明知文化資產保存相關限制，為何仍要發文詢問，且來文時間恰逢翡翠水庫光電板爭議，引發聯想。他更將矛頭指向經濟部能源署，質疑「到底是一個什麼樣的能源政策」，讓能源署與故宮承受如此大的壓力？蔡詩萍表示，針對故宮主任秘書王耀鋒20日面對媒體的相關說法，有必要進一步澄清。他首先指出，故宮是在11月12日正式發文給台北市文化局，而這個時間點相當敏感，恰好碰上翡翠水庫設置光電板的相關爭議。蔡詩萍質疑，為何故宮偏偏選在此時發函詢問光電板設置事宜？「怎麼會在這個時候有這樣的一個來文，我想這是大家也很好奇的，其實我們也很好奇」，認為故宮有必要進一步說明發文的背景與原因。針對故宮強調只是發函詢問，並未正式申請或決定設置光電板，蔡詩萍表示，故宮本身擁有眾多文化資產專家，理應清楚文化資產保存相關規範，也應了解若在具有文資身分的建築屋頂或立面設置光電板，可能涉及遮蔽古蹟、影響建築景觀等問題。蔡詩萍直言，故宮既然具備相關專業，為何仍要發文詢問文化局？他認為，答案可能就在故宮的來函內容中，因為公文提及經濟部能源署要求進行太陽光電設置場域盤點。蔡詩萍進一步質疑，能源署為何要求故宮進行盤點？「到底是一個什麼樣的能源政策，使得這個經濟部能源署有這麼大壓力，也使得故宮有這麼大壓力？」將爭議焦點指向中央能源政策。蔡詩萍強調，既然故宮正式發函詢問，台北市文化局自然必須基於文化資產保存的專業立場回覆，「我們要表達說，答案是不可以」，重申文化局對相關設置問題的態度。至於故宮方面批評，蔡詩萍在臉書發布AI生成的故宮屋頂鋪滿光電板圖片，恐傷害故宮形象。蔡詩萍表示，自己在臉書貼文中已清楚標示，第一張圖片是故宮建築的實際全貌，第二張則是透過AI模擬，呈現假設未來在故宮建築屋頂或牆面設置光電板，可能出現的景象，並未將模擬圖當作實際設置成果。蔡詩萍強調，發布圖片的目的只是希望讓民眾理解，光電板若設置在故宮建築上，可能對整體景觀產生什麼影響，「我已經告訴大家說，我就是請AI來幫我模擬」，強調自己並沒有任何惡意。