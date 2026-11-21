台股連跌多日，甚至破4萬點大關，不少股民都成為「受災戶」，今（21）日雖沒有開盤，但小孟老師仍分析十二星座運勢，牡羊、獅子、處女、天蠍、雙魚財運都不錯，巨蟹座要走實際路線，財富可能從加班獲得。
牡羊座：
工作：可望談成生意
感情：朋友歡喜相聚
財運：財富平步青雲
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙魚
金牛座：
工作：好的客戶服務
感情：拿到新的力量
財運：適應經濟變化
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙子座：
工作：良好人際關係
感情：放心得到真愛
財運：低風險的投資
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天秤
巨蟹座：
工作：提高產能技術
感情：需要力量加持
財運：加班多財富多
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子
獅子座：
工作：學習效力提高
感情：兩人維持熱戀
財運：優惠中獎率高
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座：
工作：積極提升技能
感情：美好日正當中
財運：把握大勢發展
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：金牛
天秤座：
工作：事業領導有方
感情：得到對方信賴
財運：投資智慧增長
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座：
工作：職場領導有方
感情：分享愛給家人
財運：打破財運枷鎖
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：承諾得到保證
感情：決心新的開始
財運：活用理財時機
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
魔羯座：
工作：信念帶動效益
感情：兩人幸福美滿
財運：學會理財管理
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
水瓶座：
工作：適合推新計劃
感情：美好狀態展開
財運：善理財收入增
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
雙魚座：
工作：善於應變危機
感情：對方感到溫暖
財運：豐盛獲利入袋
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：可望談成生意
感情：朋友歡喜相聚
財運：財富平步青雲
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙魚
金牛座：
工作：好的客戶服務
感情：拿到新的力量
財運：適應經濟變化
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙子座：
工作：良好人際關係
感情：放心得到真愛
財運：低風險的投資
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天秤
巨蟹座：
工作：提高產能技術
感情：需要力量加持
財運：加班多財富多
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子
獅子座：
工作：學習效力提高
感情：兩人維持熱戀
財運：優惠中獎率高
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座：
工作：積極提升技能
感情：美好日正當中
財運：把握大勢發展
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：金牛
天秤座：
工作：事業領導有方
感情：得到對方信賴
財運：投資智慧增長
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座：
工作：職場領導有方
感情：分享愛給家人
財運：打破財運枷鎖
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：承諾得到保證
感情：決心新的開始
財運：活用理財時機
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
魔羯座：
工作：信念帶動效益
感情：兩人幸福美滿
財運：學會理財管理
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
水瓶座：
工作：適合推新計劃
感情：美好狀態展開
財運：善理財收入增
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
雙魚座：
工作：善於應變危機
感情：對方感到溫暖
財運：豐盛獲利入袋
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。