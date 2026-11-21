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台股連跌多日，甚至破4萬點大關，不少股民都成為「受災戶」，今（21）日雖沒有開盤，但小孟老師仍分析十二星座運勢，牡羊、獅子、處女、天蠍、雙魚財運都不錯，巨蟹座要走實際路線，財富可能從加班獲得。牡羊座：工作：可望談成生意感情：朋友歡喜相聚財運：財富平步青雲幸運色：黃色貴人：射手小人：雙魚金牛座：工作：好的客戶服務感情：拿到新的力量財運：適應經濟變化幸運色：亮紅色貴人：雙魚小人：水瓶雙子座：工作：良好人際關係感情：放心得到真愛財運：低風險的投資幸運色：大紅色貴人：巨蟹小人：天秤巨蟹座：工作：提高產能技術感情：需要力量加持財運：加班多財富多幸運色：卡其色貴人：牡羊小人：雙子獅子座：工作：學習效力提高感情：兩人維持熱戀財運：優惠中獎率高幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：魔羯處女座：工作：積極提升技能感情：美好日正當中財運：把握大勢發展幸運色：黃色貴人：雙子小人：金牛天秤座：工作：事業領導有方感情：得到對方信賴財運：投資智慧增長幸運色：淡藍色貴人：水瓶小人：射手天蠍座：工作：職場領導有方感情：分享愛給家人財運：打破財運枷鎖幸運色：黃色貴人：魔羯小人：巨蟹射手座：工作：承諾得到保證感情：決心新的開始財運：活用理財時機幸運色：灰色貴人：金牛小人：處女魔羯座：工作：信念帶動效益感情：兩人幸福美滿財運：學會理財管理幸運色：藍色貴人：獅子小人：天蠍水瓶座：工作：適合推新計劃感情：美好狀態展開財運：善理財收入增幸運色：黑色貴人：天秤小人：獅子雙魚座：工作：善於應變危機感情：對方感到溫暖財運：豐盛獲利入袋幸運色：大紅色貴人：處女小人：牡羊