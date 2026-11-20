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吃火鍋「澱粉攝取量增加」 冬天活動量下降也要留意

隨著氣溫逐漸下降，火鍋、薑母鴨等熱食料理是冬天必備。但中醫師提醒，除了鈉含量跟中藥材是否合適需考量，「澱粉攝取量增加」也成為容易被忽略的問題。像是許多人吃完火鍋，會再吃一份王子麵或搭配甜湯等，導致整體醣類攝取大幅增加。對於高血壓、高血糖、高血脂的「三高族群」而言，冬天更需要注意飲食管理。中醫師莊可鈞說，天氣寒冷時，人體血管容易收縮，加上活動量減少、食慾增加，若又經常攝取高油脂、高鈉及高糖分食物，可能讓原本控制穩定的數值出現波動。冬季進補並不是完全不能吃，莊可鈞提到，是要懂得選擇食材、控制份量，以及調整烹調方式。尤其三高族群不能因為天氣冷，就把進補當成每天的飲食習慣。以火鍋為例，不少人注意力放在肉類，湯底可能是鈉含量主要來源，包括麻辣鍋、沙茶鍋、酸菜白肉鍋，以及各種濃縮高湯，往往含有較多鹽分與調味料。莊可鈞建議，三高族群並非完全不能享受冬令進補，而是應該減少湯汁、控制肉類份量，並避免將高油脂配料當成主食。尤其高血脂患者，應留意肥肉、皮脂及動物油脂的攝取；高血糖患者則要注意沾醬、甜味湯底及酒精飲料，避免不知不覺攝取過多熱量。若本身有高血壓或腎臟疾病，更要留意湯品的鈉含量及中藥食材是否適合自己，不宜自行大量添加藥膳材料。還有一個容易被忽略的問題，莊可鈞表示，就是「澱粉攝取量增加」，許多人吃完火鍋後，還會再吃一碗白飯、冬粉、王子麵，甚至搭配甜湯或含糖飲料，讓一餐的醣類攝取量大幅增加。莊可鈞說，血糖管理不能只看有沒有吃甜食，白飯、麵條、冬粉、芋頭、南瓜等食物同樣含有醣類，需要計算整餐的總量；建議先吃蔬菜，再搭配適量蛋白質及主食，避免一次攝取大量精緻澱粉。「冬季活動量下降」也是三高族群需要注意的問題。莊可鈞說，天冷容易讓人窩在家裡，飯後坐著看電視，甚至整天缺乏運動。每天可安排適度活動，如快走、室內腳踏車或簡單伸展，每次約20至30分鐘，依照自身體能調整。另外，早晨及夜間氣溫較低，莊可鈞說明，起床時不要急著離開被窩，應先做好保暖，避免突然受到低溫刺激。高血壓患者也應定期量測血壓，糖尿病及高血脂患者則應按照醫囑追蹤血糖、血脂及相關檢查。莊可鈞強調，三高管理不是冬天少吃幾頓大餐就能解決，而是每天累積的飲食與生活習慣。若已經有三高問題，仍應持續依照醫囑服藥及追蹤，不能因為開始調整飲食或接受中醫調理，就自行停藥。把日常飲食管理做好，才能讓身體在寒冷季節維持穩定。