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準備迎接週一上班日，小孟老師分析今（22）日十二星座運勢，牡羊座可以主動投資，雙子、水瓶的財富也有所成長，射手財運迎接光明。牡羊座：工作：對抗外來勢力感情：珍惜眼前豔遇財運：可以主動投資幸運色：綠色貴人：魔羯小人：水瓶金牛座：工作：話多不如話少感情：熱情洋溢浪漫財運：擁有理財頭腦幸運色：紫色貴人：巨蟹小人：雙魚雙子座：工作：逼退職場小人感情：戀情進展順利財運：財富自然增長幸運色：橙色貴人：天秤小人：獅子巨蟹座：工作：踏實穩紮穩打感情：呈現滿滿幸福財運：金錢收支平衡幸運色：紫色貴人：水瓶小人：射手獅子座：工作：過勞想要休息感情：伴侶更加支持財運：財富投資得當幸運色：藍色貴人：雙魚小人：巨蟹處女座：工作：當心前輩陷害感情：愛情有吸引力財運：聚精會神工作幸運色：淡藍色貴人：牡羊小人：天秤天秤座：工作：認真討好上司感情：甜蜜依偎浪漫財運：資金周轉順利幸運色：大紅色貴人：天蠍小人：雙子天蠍座：工作：遺忘重要行程感情：感情產生共鳴財運：創造工藝價值幸運色：黑色貴人：射手小人：金牛射手座：工作：慶祝名利雙收感情：美好時光甜蜜財運：大好光明時刻幸運色：亮紅色貴人：處女小人：魔羯魔羯座：工作：熬夜完成工作感情：心意相通靈犀財運：穩定持續賺錢幸運色：卡其色貴人：雙子小人：牡羊水瓶座：工作：遇到長官刁難感情：得到情人重視財運：獲利開始豐盛幸運色：橘色貴人：獅子小人：處女雙魚座：工作：自信迎接挑戰感情：互相陪伴關懷財運：完成階段投資幸運色：黑色貴人：金牛小人：天蠍