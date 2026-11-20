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邀國民黨人士喝過夜礦泉水 挨批缺乏常識

自製「光電紅茶」 敲碎光電板泡水喝下

水庫光電爭議再起 舊影片掀起新一波討論

台北市長蔣萬安近日因反對翡翠水庫設置光電板，再度引發相關議題攻防，民進黨台北市議員候選人陳聖文過去自製「光電紅茶」的實測影片也被網友翻出，他親手敲碎光電板、將碎片泡水測試，最後當場喝下「光電水」，如今隨著水庫光電爭議再起，這段影片也再度成為話題。回顧爭議事件，2025年8月23日重啟核三公投前，當時擔任民進黨台北市黨部前副執行長的陳聖文，曾帶著國民黨送給選民的礦泉水前往蘭嶼核廢料貯存場，放置一晚後再帶回台北，交給國民黨人士飲用，藉此諷刺核廢料議題，引發網友群嘲。當時資深媒體人謝寒冰質疑，陳聖文沒有任何防護措施就帶著礦泉水前往核廢料貯存場，反問究竟要多麼不了解輻射，才會認為礦泉水放在那裡一晚就會出問題；醫師蘇一峰也指出，與低階核廢料相處一晚所接觸的輻射量有限，並批評相關說法缺乏科學常識。沒想到，陳聖文去年10月再度把矛頭轉向光電議題，於臉書預告將自製「光電紅茶」，進行一場「光電板擊破實驗」，要用實測打破光電板破碎後會流出毒液的說法。他當時表示，既然網友質疑光電板破掉會流出所謂的「電解液」，乾脆親自準備一塊光電板敲碎，再將碎片泡入水中測試，看看究竟會發生什麼事。實測影片中，陳聖文將光電板擊碎後放入水中，並使用儀器檢測水質酸鹼值，畫面顯示數值落在台灣飲用水水質標準的pH 6.0至8.5範圍內。他隨後更直接將測試後的水喝下，宣稱光電板破碎後沒有流出所謂的毒液，直呼：「你們說的『光電紅茶』根本就沒有！」影片當時也引發正反兩方討論。如今翡翠水庫是否適合設置光電板成為政治攻防焦點，蔣萬安與相關人士接連表態反對，光電板是否會造成水質污染、破損後是否釋出有害物質等問題，再度受到關注，陳聖文過去的「光電紅茶」實測影片也因此被網友重新翻出。值得注意的是，當時經濟部曾表示，光電模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜及發電元件等組成，並非有害廢棄物；環境部針對嘉南地區災損光電案場進行水質重金屬檢測，結果均低於環境基準，未發現異常。經濟部委託專業單位進行的測試，也曾以RO逆滲透水浸泡損壞光電板7天，結果水質仍符合飲用水標準。不過，陳聖文當時以酸鹼值檢測並直接飲用的實驗，與完整的水質及污染物檢驗並不相同，相關議題也隨著水庫光電爭議再度延燒。