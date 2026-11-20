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▲何志偉義氣喊話力挺吳聰明：「二林人是有人在總統府的」。（圖／翻攝吳聰明臉書，2026.11.19）

▲吳聰明提出十大政見，爭取二林鎮選民認同。（圖／資料照片）

▲民進黨中央與地方系統奧援吳聰明，主打「中央地方連線」，彰化縣長候選人陳素月也多次站台。（圖／摘自官方臉書）

▲吳聰明聚焦二林民生與產業需求，並提出各種農民照顧政策。（圖／摘自官方臉書）

▲民進黨中央與地方系統奧援吳聰明，主打「中央地方連線」，彰化縣長候選人陳素月也多次站台。（圖／摘自官方臉書）

2026年彰化縣二林鎮長選戰進入白熱化，在傳統地方派系長期主導的西南海線選區中，民進黨提名現任鎮民代表吳聰明投入選戰，引發基層關注。綜觀吳聰明競選主軸，主要圍繞在「打破派系包袱」、「守護建設與農民」與「中央地方連線」，訴求為長期面臨資源限制的二林帶來新氣象。而吳聰明不畏地方派系與舊勢力挺身而出，展現難得的政治擔當與改革勇氣，也獲得黨內及部份地方人士的支持及掌聲。回顧二林鎮的地方政治史，彰化縣傳統四大派系中的「陳派」與「林派」皆發源於此，數十年來透過鎮公所、農會系統與鎮民代表會的資源分配與綿密人情網絡，長期主導二林的政經版圖。地方觀察人士指出，在這種傳統派系盤根錯節的結構下，非派系出身的政治人物往往面臨龐大的資源門檻與人情壓力，甚至傳出黑道勢力蠢蠢而動，基層更屢屢傳出地方建設與資源受限於派系角力的聲音。據了解，吳聰明從基層鎮民代表做起，深知傳統地方勢力對基層政治的束縛，此次不畏地方舊勢力壓力、願意代表民進黨在艱困選區挺身而出，展現難得的政治擔當與改革勇氣；特別是在無黨籍對手陣營先前傳出涉賄交保案、引發基層對地方選風憂慮之際，吳聰明陣營更強力訴求清廉參選與陽光鎮政，期待為長期封閉的地方政治生態注入清流。綠營人士指出，吳聰明的勇氣與擔當，在黨內也掀起討論與鼓勵的掌聲。因此黨中央與選戰團隊也特別關心該區選情，無論中央與地方都多次採取「母雞帶小雞」策略，全力拉抬吳聰明的選情與選民信心度，包括彰化縣長候選人陳素月及總統府副秘書長何志偉，都前往二林為吳聰明站台，吳也透過完整的政策政見，爭取鎮民最大支持。二林作為彰化重要農業重鎮，在面臨人口外流與地方建設資源有限的背景下，基層普遍關注基礎建設品質、農民收益與高齡少子化照顧。針對地方需求，吳聰明也提出10大政見爭取支持。全齡社福與長照關懷：主張「敬老愛老」將重陽敬老金提高至3,000元、「愛婦護幼」提供生育補助每胎10,000元減輕育兒負擔，並推動「長照3.0・幸福共餐」，結合社區照顧與共餐服務，減輕家庭照護壓力。保障農民權益：提出「農民保障」政見，主張為農保戶免費加保意外險，守護基層農民的辛勞。活絡觀光與空間再造： 規劃「整治二林溪・打造親水公園」改善水質與生態景觀；「活化舊二林溪空間・打造特色市集」帶動地方商機與就業；並推動「帶動地方觀光」，繁榮地方經濟。行政效能與社區交通升級： 提出「打造聯合行政中心」，整合公所、地政與戶政提供一站式便利服務；「規劃興建立體停車場」緩解市區停車與交通壅塞；以及推動「里里有活動中心」，翻新據點以凝聚社區向心力。在輔選資源方面，民進黨不僅在縣級選舉採取「母雞帶小雞」策略，由彰化縣長候選人陳素月及多位綠營縣議員陪同深入基層掃街，總統府副秘書長何志偉近期亦多次為吳聰明獻聲力挺，強調中央執政團隊將成為二林最堅強的後盾。輔選團隊表示，未來若由吳聰明入主鎮公所，將能直接打通「中央—縣府—鎮公所」的溝通與經費爭取管道，落實各項重大建設與社福藍圖。儘管綠營主打改革與中央資源對接，二林鎮長選戰呈現「三腳督」的激烈競爭局面，另外兩位候選人包括：強調全鎮服務多年的國民黨陳一惇、深耕代表會與地方社團的無黨籍候選人許杰霖。三方陣營在選戰最後階段各自爭取選民認同，也使二林鎮的未來走向成為彰化西南海線的關鍵指標。