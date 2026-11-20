我是廣告 請繼續往下閱讀

院長喊冤：刻意扭曲、曲解事實

確實曾有光電板但已拆除

針對台北市文化局長蔡詩萍日前指稱故宮曾提出設置太陽光電設備，並發布AI生成示意圖引發爭議。故宮博物院院長蕭宗煌今（20）日直言「我奉勸他趕快把圖片撤下來，否則會是公務生涯難以言喻的問題」。他也感嘆自己血壓都變高了，昨天氣喘發作。故宮博物院針對太陽光電一事，一連兩天發聲明說明。蕭宗煌今出席「故宮珍郵：經典文物郵票圖鑑」新書發表會時表示，先前新聞稿已經說明得很清楚，這件事對雙方承辦同仁都是一種傷害。蕭宗煌說，基層同仁原本是基於善意溝通，希望透過公文往來，讓故宮在回覆時有更明確的法令依據，也比較容易交代，沒想到最後卻被擴大解讀，甚至變成故宮有意提案設置太陽能光電板，這樣的解讀顯然與事實不符，是刻意扭曲。另外，外界認為故宮就有裝設太陽能光電板一事。蕭宗煌表示，2009年時曾設置太陽能光電板，過去政府一直鼓勵尋求多元能源策略，當時經濟部能源局也有相關補助，但那個階段太陽能光電板的配套措施還不夠完善，發電效率也不彰。後來故宮被指定為文化資產相關範圍後，原有設備就拆除了。蕭宗煌表示，並非故宮從來都不能設置光電板，只是有時間差，只要涉及文化資產範圍，就不會設置。今年6月故宮回覆能源署時，也已經清楚表明不設置的立場，其他屬於文資範圍的建物也一樣不會設置。蕭宗煌直言，對方身為文化人，也是文化行政主管，卻使用AI生成圖片，再透過個人臉書公開發布，如果不了解事情始末的人看到圖片，可能會以為故宮整棟建築都要設置太陽能板，對故宮形象造成很大的傷害。「我不敢說是朋友，但過去曾在故宮南院馬拉松活動中碰過面，我對他也一直有所讚賞」，蕭宗煌說，奉勸他趕快把AI生成圖片撤下來，否則這可能成為他公務生涯中難以言喻的問題。即使只是AI模擬圖，身為文化行政首長，怎麼可以做出這樣的事情？現在假訊息已經相當氾濫，難道他也要跟著散布嗎？