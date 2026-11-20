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▲麥克拉斯（Miles Mikolas）曾效力讀賣巨人隊，返回大聯盟第一個賽季就奪下國聯勝投王。（圖／美聯社／達志影像）

▲蘇亞瑞茲（Robert Suarez）曾在阪神虎隊連續2年奪下央聯救援王，並獲得大聯盟機會，在2025年拿下國聯救援王，並與勇士隊簽下3年4500萬美元的合約。（圖／美聯社／達志影像）

▲東北樂天金鷲投手劉致榮表示，雖然轉戰日職舞台，但大聯盟夢還沒熄滅，希望在一軍投出好表現，重新獲得旅美機會。（圖／記者陳柏翰攝,2026.11.6）

今年曾效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊委內瑞拉籍左投赫南德茲（Darwinzon Hernandez），今（20）日與美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊簽下一紙3年總額1200萬美元（約新台幣3.96億元）的合約，讓日職洋將「逆輸入」再添加一筆成功案例。近年來不少洋投在日職表現出色，重新獲得大聯盟目光，包含麥克拉斯（Miles Mikolas）、蘇亞瑞茲（Robert Suárez）以及今年在世界大賽G1先發的馬丁尼茲（Nick Martinez），證明只要在日職投出一片天，仍有機會投回大聯盟，甚至繳出比過去更優異的成績。對洋將而言，離開美國轉赴日本發展並非放棄大聯盟舞台，而是尋求再次被看到的機會，近年來不乏有旅日後再度獲得大聯盟合約的成功案例。其中，華盛頓國民隊38歲老將麥克拉斯是最成功的案例之一，麥克拉斯在2012年登上大聯盟，但3年僅在大聯盟出賽37場，2014年季末遭到釋出。麥克拉斯被釋出時僅26歲，但他沒有選擇去小聯盟，而是跨海赴日淘金，加盟讀賣巨人隊，旅日第一年就拿下13勝3敗、防禦率1.92的優異成績，當年他在受訪時也坦言，直到赴日發展，才成為一名完整的投手。麥克拉斯在巨人隊效力3年，留下31勝13敗、防禦率2.18的數據，也重新獲得大聯盟機會，與聖路易紅雀隊簽下2年1550萬美元的合約。回到大聯盟的第一年，麥克拉斯完全蛻變，以18勝4敗、防禦率2.83的成績，拿下2018年國聯勝投王，2019年與紅雀隊續簽一張4年6800萬美元的延長合約，2023年更代表美國隊出征經典賽，從日職重返大聯盟後，麥克拉斯9個賽季共拿下71勝。勇士隊後援投手蘇亞瑞茲也是成功「逆輸入」案例，蘇亞瑞茲在2015年加盟軟銀隊，在這之前，他並沒有美職體系的經驗，2016年蘇亞瑞茲拿下26次中繼成功，但2017年蘇亞瑞茲因參加經典賽導致手肘韌帶撕裂，導致球季報銷，2018、2019年表現不見起色，未獲得軟銀隊續約，改與阪神虎隊簽下1年8000萬日圓的合約。蘇亞瑞茲在2020、2021年連續奪下央聯救援王，並獲得教士隊青睞，雙方簽下一張1年100萬美元的合約，首度踏上大聯盟之路。蘇亞瑞茲把握住機會，在2022年季末獲得教士隊4年4600萬美元的延長續約，並在2024年扛下守護神角色，更以40次救援成功，拿下2025年國聯救援王，季末與勇士隊簽下3年4500萬美元的合約。大聯盟5年生涯，蘇亞瑞茲累計32次中繼、81次救援成功、防禦率2.66的成績。至於今年扛下世界大賽G1先發的馬丁尼茲，職業生涯堪稱「逆輸入美國夢」的典範。馬丁尼茲在2011年展開美職生涯，7年間表現平平，僅賺進約214萬美元的總薪資。2018年馬丁尼茲決定遠赴東洋尋求機會，在效力火腿隊與軟銀隊的4年間，他繳出21勝、防禦率3.02的亮眼成績。帶著日職的成功經驗，馬丁尼茲2022年重返大聯盟，與聖地牙哥教士隊簽下4年2550萬美元的合約。回歸大聯盟後，馬丁尼茲展現「超級工具人」的價值，出賽192場中包含61場先發，拿下31勝、9次救援與35次中繼，今年與光芒隊簽下一張1300萬美元的合約，並首度入選明星賽。馬丁尼茲本季出賽31場，拿下15勝6敗、防禦率3.10的成績，幫助光芒隊奪下美聯東區冠軍，並一路殺進世界大賽，馬丁尼茲在G1面對釀酒人隊主投5局失2分、G4後援2局無失分，季末放棄合約選擇權，選擇成為自由球員。我國旅日好手劉致榮，今年離開美職體系赴日發展，日前受訪時也指出，雖然轉戰日職舞台，但仍懷抱大聯盟夢，「在日職取得好成績，回到大聯盟的機會很高。希望能在一軍有好的表現，追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅，我還是會繼續往這方向去努力。」