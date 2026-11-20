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▲理想混蛋（如圖）今年陸續攻下台北小巨蛋與高雄巨蛋，這次擔任台中跨年晚會開場嘉賓，雞丁透露：「其實我們七年前第一次唱跨年演出，就是獻給台中！」（圖／台中市政府提供）

2027台中最強跨年夜今（20）日公佈首波卡司，由人氣夯團理想混蛋打頭陣開場、歌手周湯豪擔任倒數前壓軸，晚會時間從31日晚上19:00一路嗨到元旦深夜01:00，長達6小時的派對要讓大家聽得過癮。周湯豪今年前往海外各地演出，將把年度最終場舞台獻給台中，他難掩興奮說：「我會把2026一整年累積的所有能量，毫無保留地帶上台中舞台！台中真的太熱情了，希望大家到時候跟我一起唱、一起跳，用最炸、最盡興的方式一起倒數迎接2027。」而理想混蛋則重回最初的起點，透露七年前第一次唱跨年演出，就是獻給台中。台中跨年將在台中水湳中央公園舉行，今首波卡司出爐，倒數前壓軸邀請到周湯豪，在2026年迎來演藝事業大豐收的他，不僅以作品《love rage hope 》入圍第37屆金曲獎 「最佳男歌手」 以及「最佳編曲人獎」，商業演出、品牌合作與各大音樂祭邀約更是滿檔，足跡遍及重慶、成都、廣州、吉隆坡、上海以及香港等地，場場炸裂的現場魅力帶動人氣持續飆升。回顧充實的這一年，周湯豪感性表示：「從去年一路演出到今年，2026年真的非常忙碌，但也無比充實。」也非常謝謝大家這一年來的力挺。即將在跨年夜擔任重磅壓軸嘉賓，周湯豪預告將把2026一整年累積的所有能量，毫無保留地帶上台，喊話：「希望你們玩得開心，跨年夜台中見！」展望全新的2027年，周湯豪除了期許自己持續突破、創作出更多好作品外，也希望很快能帶著全新的個人演唱會與大家見面。在忙碌衝刺事業之餘，他也暖心提醒大家：「在認真工作、為生活打拚的同時，一定也要留時間陪伴照顧好你身邊重要的人。」理想混蛋今年陸續攻下台北小巨蛋與高雄巨蛋，這次擔任台中跨年晚會開場嘉賓，雞丁透露：「其實我們七年前第一次唱跨年演出，就是獻給台中！這次又重回最初的起點，很期待展現我們這幾年來的成長！」承諾會帶著理想混蛋招牌的音樂，用溫暖的歌聲來療癒大家。鼓手可沛呼籲：「希望台中的小混蛋能夠透過我們的開場表演和歌單來回味這一年一起發生的所有事情。」隨著新年2027年即將來到，是否有給自己期許目標？雞丁喊話：「新的一年就是我們的十週年，目前大家都是非常興奮地在提出各種有趣的點子和企劃，希望可以很盛大地度過 2027！」因此團員們也很期待陪伴大家度過 2026 的最後一天，直呼：「我們一起用滿滿的活力迎接新的一年！」台中跨年晚會將帶來長達6小時的派對，陸續公布更多超強卡司，當天於三立都會台與台視主頻、TBC台中資訊台同步Live播出。