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不再回應李明璇！秦慧珠點名徐巧芯：請有點良心

被要求停止傷害黨！秦慧珠：本於良心說真話

國民黨台北市議員秦慧珠近日相關發言引發黨內討論，除了北市議員候選人李明璇曾透露私下勸過她，也有立委徐巧芯、議員游淑慧先後發文，提到應讓選票成為最終武器，並呼籲藍軍支持者不要憤怒，引發外界聯想。對此，秦慧珠今（20）日受訪忍不住直言：「我請徐巧芯有點良心吧！」更搬出去年大罷免期間自掏腰包舉辦17場活動、出錢出力協助徐巧芯與王鴻薇的往事，反問外界究竟誰比較有情有義？針對李明璇發文透露，曾私下勸告秦慧珠，擔心她成為蔣萬安市長的「阻力」，秦慧珠表示，自己對李明璇的回應已經「講完了」，沒有其他意見，也不會再做進一步回應。不過，媒體接著追問，徐巧芯與游淑慧先後發文，提到讓選票成為最終武器，並呼籲藍軍支持者不要憤怒，是否是在影射她？秦慧珠隨即把矛頭指向徐巧芯，直言：「我請徐巧芯有點良心吧！」秦慧珠回憶，去年大罷免期間，她在松山、信義區自費舉辦17場活動，徐巧芯每一場都有來參加，王鴻薇也曾出席，這些活動全是她心甘情願、自掏腰包舉辦。除此之外，她最後還在台北市議會一樓交誼廳舉辦一場黃復興黨員座談會，當時台北市長蔣萬安也有到場。秦慧珠強調，自己過去曾出錢出力幫助徐巧芯、王鴻薇，如今卻面對這樣的對待，希望外界看看過去曾經付出心力的她，再看看現在徐巧芯對她的態度，並反問：「大家想想看誰比較有情有義吧。」言語間對徐巧芯的不滿相當明顯，也讓國民黨內部的不同聲音再度浮上檯面。至於黨內是否有人希望她停止發表可能傷害國民黨的言論，秦慧珠則表示，自己的發言都是本於良心、說真話，至於未來會如何表達，她心裡有數，「我想我會知道該怎麼樣去講話。」對於是否因此收斂發言，秦慧珠並未正面承諾停止，而是強調會按照自己的判斷發言，顯示這場藍營內部的隔空交鋒，短時間內恐怕還難以平息。