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▲金州勇士中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）日前正式發表聲明，宣布將暫時遠離籃球賽場，專注於身體健康，並正與球團密切合作尋求「對各方都合理的解決方案」。（圖／美聯社／達志影像）

▲終場灰熊以126：98大勝勇士，收下5連勝，勇士則苦吞5連敗。新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）繳出11分、8籃板、7助攻。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在今（20）日以98：126慘敗給曼菲斯灰熊後，正式為這趟堪稱隊史最慘烈的五連客之旅畫下句點。勇士不僅五戰全輸，其中更有4場比賽狂輸21分以上，五戰合計淨負高達116分。對此，美國權威體育媒體《Sports Illustrated》記者艾克利（Joey Akeley）撰文深度剖析，點出勇士這波客場大崩盤背後的三大核心問題，直言除了傷兵因素外，管理層休賽期的補強策略難辭其咎。《Sports Illustrated》指出，勇士開季前便已知曉巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）有長期膝傷隱憂，休賽期理應優先補進「出勤率穩定」的戰力，但總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）卻選擇續約傷病史豐富的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並簽回無法負荷背靠背賽程的老將霍福德（Al Horford），此舉無疑是埋下不定時炸彈。此外，為了等待詹姆斯（LeBron James）在自由市場的決定，受限於薪資空間的勇士錯失了更多補強良機。雖然底薪簽下的貝西（Charles Bassey）表現亮眼，但當柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂缺陣後，團隊連續四場得分未能破百，完全暴露出替補與雙向合約球員在進攻火力上的嚴重斷層。這趟客場之旅對新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）而言同樣相當殘酷。他在開季前12場比賽僅有2場命中率低於4成，但在最近4場客場戰役中卻場場投籃命中率跌破四成。《Sports Illustrated》分析，由於柯瑞缺陣，對手紛紛將防守重心鎖定在倫德伯格身上，讓他首度體驗到「球星級」的協防包夾待遇。他在切入擁擠禁區時屢屢受阻，外線準星也跟著迷航。雖然倫德伯格在球隊進攻當機時被迫承擔過多艱難的出手，但這次撞牆期也將成為他學習如何挑選進攻時機的重要養分，待未來柯瑞傷癒歸隊吸走防守注意力後，有望找回高效身手。格林（Draymond Green）今日因背靠背輪休缺陣，《Sports Illustrated》直言他近期在場上的表現已成為隱憂。格林本季的防守威懾力雖不如巔峰時期，但真正致命的是他在進攻端的負貢獻。目前他的失誤率高居全聯盟第一，每分鐘得分效率則是全聯盟墊底。在柯瑞健康出賽時，格林只需專注於吃餅與防守，得分匱乏的問題尚可被掩蓋。然而在球隊最需要得分火力的非常時期，格林過去三場比賽合計僅攻下9分，完全無法在進攻端有所建樹。文章最後強調，總教練科爾（Steve Kerr）短期內或許不會將格林降至替補，但格林必須拿出更具侵略性的表現，重新證明自己配得上先發席次。