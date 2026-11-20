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遭黃復興開鍘！秦慧珠：解除職務欣然接受

坦言選情雪上加霜！秦慧珠：黃復興影響力很大

強調與廖旭東「平級」！秦慧珠：戴錫欽沒有解除我職務

選戰倒數8天，國民黨台北市議員秦慧珠因言行爭議，引爆藍軍基層反彈。黃復興北市黨部主委廖旭東今（20）日發出公開信，正式解除秦慧珠的黃國樑黨部信義區常委職務，並宣布不再以組織名義支持她參與公職競選。對此，秦慧珠今日上節目回應，強調自己對黨的貢獻問心無愧，對於撤職決定「欣然接受」，更直言「秦慧珠在功勞簿上，絕對功在黨國」。不過，談及此事對選情的衝擊，她也坦言「當然是雪上加霜」，對選情將是沉重打擊。秦慧珠表示，自己早已知道黃復興黨員對她有意見，原本就打算在節目中談論此事，沒想到在前往錄影的車上收到簡訊，得知遭解除職務的消息。不過，她強調，自己是抱持心平氣和的態度面對。秦慧珠指出，自己同時擔任國民黨台北市黨部副主任委員、黃復興相關職務及國民黨中央評議委員，而廖旭東此次解除的是她在黃國樑黨部信義區的常委職務。她強調，過去多年來，信義區黃國樑黨部考核績效連續10年獲得第一名，自己也投入大量心力經營地方組織。秦慧珠說，過去曾自費舉辦17場活動，協助王鴻薇、徐巧芯等黨內同志，也曾邀請台北市長蔣萬安參與活動，對於黃國樑黨部的付出，她始終問心無愧。「如果解除我的常委職位，你解除，我欣然接受！」秦慧珠強調，自己多年來為黨出錢出力，沒有對不起黃國樑黨部，即使未來組織不再輔選她，也會尊重決定、繼續努力。秦慧珠更直言，自己對國民黨的貢獻與感情不容抹煞，「我要跟所有的人說，秦慧珠在功勞簿上，絕對功在黨國！」至於黃復興黨部公開表態，是否將衝擊最後8天選情？秦慧珠坦言，「當然是雪上加霜」，更直言這對選情是相當沉重的打擊。黃復興黨部最大的特色就是「忠貞」，黨要求做什麼就做什麼、要求支持誰就支持誰，因此黃復興的態度不僅影響自身黨員，也可能進一步帶動其他地方黨部的選票流向，影響力相當大。秦慧珠進一步指出，自己的支持者大致可分為服務型、理念型及游離選民。服務型選民來自長期地方經營，包括義剪、兒童劇團，以及與里長合作發行會刊等；理念型選民則多半具有政黨認同，會跟隨黨的方向投票；至於游離選民，則會依據候選人的政見、形象及選舉表現，決定是否出門投票。她坦言，黃復興的表態恐怕直接衝擊理念型選票，甚至影響其他黨部支持者，但長期累積的服務型選票仍然存在。秦慧珠也特別向廖旭東喊話，強調自己尊重對方的決定，但目前國民黨台北市黨部主委戴錫欽並未解除她的台北市黨部副主任委員職務。自己與廖旭東在台北市黨部的職務層級相同，並非上下隸屬關係，「我們在黨部裡面是平級的，我們是一樣大的」。儘管遭黃復興黨部撤銷常委職務，甚至失去組織名義的輔選支持，秦慧珠仍強調，自己多年來對國民黨的付出不容抹煞，面對選前突如其來的重大衝擊，將尊重黨部決定，繼續投入選戰。