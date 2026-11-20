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台股今（20）日開低走低，加權指數終場重挫2,393.60點，以36,033.29點作收，跌幅達6.23%，成交金額約8,773.5億元，創下台股史上第3大單日收盤跌點。台股連續2個交易日大幅下挫，繼前一日收盤重跌1,768.02點、創史上第7大收盤跌點後，今天跌勢再度擴大，另今日盤中最低曾下探35,954.07點，較前一交易日收盤下跌2,472.82點，創史上第5大盤中跌點。台股加權指數今日以37,646.13點開出，開盤即下跌780.76點，隨後賣壓持續湧現，盤中一度跌破3萬6000點，最低來到35,954.07點。回顧前一交易日（19日），加權指數重挫1,768.02點、跌幅4.40%，收在38,426.89點，創史上第7大收盤跌點，台股連續兩個交易日出現大幅修正。台積電（2330）終場收在2,000元，下跌100元，跌幅4.76%，盤中最低來到1,970元，最高2,060元，成交量達75,207張，成交金額1,512.32億元。台積電前一交易日收在2,100元，今日股價再度走弱，收盤下跌100元。