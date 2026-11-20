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美國總統川普與中國國家主席習近平19日在深圳亞太經濟合作（APEC）峰會場邊舉行雙邊會談，會後中國官媒宣稱，川普向習近平表示「美國不支持台獨」，引發外界關注。不過，美國白宮提供給媒體的資料中，並沒有提到台灣；我國陸委會也表示，經初步查證，相關報導並非事實。這句話究竟有沒有說？川普過去又對台灣說過哪些話？根據中國外交部19日發布的會談稿，習近平向川普表示，「在台灣問題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大波折」。中方會談稿也描述，川普表示兩人友誼日益深厚，美中雙方應保持關係穩定發展，並稱「美國不支持台獨」。不過，美國之音記者向白宮和國務院要求提供會談的官方聲明，以及川普在台灣議題上的發言，白宮只提供美中俄三方領袖會後發表的四點和平宣言，內容沒有提到台灣。多家外媒也指出，截至發稿為止，都找不到美方證實這句話的說法。我國陸委會主委邱垂正20日表示，經初步查證，中共官媒的相關報導並非事實，政府與美方保持密切溝通，相關事實應由美方說明。中央社也引述知情人士說法指出，台灣並非這次川習會的重點，中方提到的對談內容，「有可能是中國單方面放話」。事實上，「不支持台獨」並不是新說法，而是美國歷任政府沿用數十年的外交措辭。不過川普政府上任後，美國國務院曾在2025年2月，從官網的美台關係說明中刪除「我們不支持台灣獨立」這句話。當時國務院強調這只是例行更新，美國對台獨的立場並未改變，但中國外交部痛批這是嚴重倒退，向台獨勢力傳遞了錯誤訊號。值得一提的是，這已不是美國第一次刪除這句話，拜登政府時期的2022年5月也曾刪除，後來在中國強烈抗議下，幾週後又重新加回。也因此，這次中方特別在會談稿中寫出這句話，格外引人注目。回顧川普過去對台灣的發言，可說是爭議不斷。他在2024年競選期間接受知名Podcast節目《喬羅根體驗》訪問時，直言台灣「搶走了我們大概100%的晶片生意」，還說台灣要美國保護就應該付保護費。今年5月川普訪問北京期間接受福斯新聞專訪，被問到價值約140億美元、尚未批准的對台軍售案時，他坦言「我可能會簽，也可能不會簽」，並說這是「非常好的談判籌碼」。川普當時也表示，希望兩岸都冷靜下來，不希望看到有人因為有美國撐腰就喊著要獨立，也不希望美國為了台海跨越9500英里去打仗。對於這次中方的說法，美國智庫學者也提出分析。捍衛民主基金會資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，習近平企圖透過與川普的私人關係，換取美國在台灣議題上的克制，特別是對台軍售政策。他說，川普很可能把目前軍售的延遲視為暫時停頓，但習近平卻越來越把它當成先例，這種認知差異持續越久，恢復軍售就越困難。德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也認為，習近平可能明確警告美方不得對台軍售，只是這部分沒有寫進中方公開的會談摘要。