「2026 高球生態專書發布會暨綠色高球治理論壇」將於12/7舉辦，活動上午發表生態專書《野。心》並由書法家張炳煌現場題字，下午則邀請美國貝斯佩奇州立公園（Bethpage State Park）總監 Andrew Wilson來台，分享國際球場治理經驗，球后曾雅妮也將到場支持。
國華今年成為台灣首座取得 GEO Certified® 國際永續認證的高爾夫球場，並與場務總監蔡文生共同榮獲美國高爾夫球場管理協會（GCSAA）「創新保育獎」冠軍，連續三年獲得國際肯定，躋身台灣永續高球的領航球場。
北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示：「綠色高球元年不是一句口號，而是把球場每天的管理放到國際標準下檢視，我們希望透過這場論壇，把這些經驗分享給台灣的球場，讓綠色高球治理成為產業共同的方向。」
《野。心》作者曾佳品長期在美國推動高爾夫球場生態保育與環境教育，《野。心》是她在台灣的第一個大型創作計畫，以生活化的美感把國華球場的水域、林緣與物種化為大型生態作品，書名由書法家張炳煌親筆題字，曾雅妮也為本書作序。曾佳品表示：「在世界各地的高爾夫球場推動生態保育與環境教育十多年，終於能把這些經驗帶回台灣，國華豐富的生物多樣性，也讓《野。心》有了最好的創作舞台。」
新書發表後，曾佳品接著將與四位環境生態學者對談「下一世代的高爾夫球場」，包括中華民國環境教育學會秘書長陳仕泓、臺大森林環境暨資源學系教授袁孝維、中興大學森林學系終身特聘教授柳婉郁，以及諾亞方舟生態工程顧問執行長高潁，從環境教育、鳥類與野生動物、森林碳匯到城市生態等專業出發，提出球場未來可以怎麼做。
下午的論壇由 Andrew Wilson 分享國際球場治理趨勢；BRT Agronomy 董事總經理 Brad Revill 則以 GEO 認證獨立核查員的角度，與蔡文生共同解析 GEO 認證，以及土壤健康、精準用藥與水資源循環的管理實務。論壇另邀請美國羅格斯大學草坪病理學專家周明毅博士線上對談、GCSAA 執行長 Rhett Evans 錄影致詞。國華指出，活動免費、需事先報名。期待12/7與台灣的球場經營者、場務人員及產業夥伴齊聚一堂，把國際球場的治理經驗帶回各自的球場。
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北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示：「綠色高球元年不是一句口號，而是把球場每天的管理放到國際標準下檢視，我們希望透過這場論壇，把這些經驗分享給台灣的球場，讓綠色高球治理成為產業共同的方向。」
新書發表後，曾佳品接著將與四位環境生態學者對談「下一世代的高爾夫球場」，包括中華民國環境教育學會秘書長陳仕泓、臺大森林環境暨資源學系教授袁孝維、中興大學森林學系終身特聘教授柳婉郁，以及諾亞方舟生態工程顧問執行長高潁，從環境教育、鳥類與野生動物、森林碳匯到城市生態等專業出發，提出球場未來可以怎麼做。
下午的論壇由 Andrew Wilson 分享國際球場治理趨勢；BRT Agronomy 董事總經理 Brad Revill 則以 GEO 認證獨立核查員的角度，與蔡文生共同解析 GEO 認證，以及土壤健康、精準用藥與水資源循環的管理實務。論壇另邀請美國羅格斯大學草坪病理學專家周明毅博士線上對談、GCSAA 執行長 Rhett Evans 錄影致詞。國華指出，活動免費、需事先報名。期待12/7與台灣的球場經營者、場務人員及產業夥伴齊聚一堂，把國際球場的治理經驗帶回各自的球場。