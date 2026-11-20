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曾出演韓國知名戀愛實境節目《換乘戀愛》第一季的鄭惠仁，今（20）日在社群公開自己懷孕喜訊，成為了《換乘戀愛》來賓中的第一位人母，而她去年11月才宣布跟小5歲男友結婚，如今迎來喜訊讓許多粉絲相當興奮。惠仁在2021年出演《換乘戀愛》第一季，後續也參加衍生節目《換乘戀愛：另一段開始》。去年11月，她宣布跟交往1年的男友珉俊步入婚姻，對方比她小5歲，當時惠仁透露，原本想讓男友生日成為最幸福的一天，沒想到自己反被對方求婚。回憶當時的求婚現場，惠仁寫下：「曾經給我做花戒指的珉俊，如今真的為我戴上了戒指。」她還問對方「生日我反而更幸福怎麼辦？」珉俊則回應：「妳幸福就是我的幸福。」惠仁坦言，本來以為結婚離自己還很遙遠，沒想到珉俊總是用真誠帶給自己驚喜。宣布結婚消息後一年，惠仁今日在IG公開自己懷孕消息，影片她拿著驗孕棒，男方手上則是超音波照，雖然現在還不知道是小男生還是女兒，但他們會努力建立起堅強的家庭，讓寶寶平安健康成長。