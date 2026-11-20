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▲《GTA 6》中，鄰居NPC「曼蒂」要求傑森充當水電工，幫忙修理才肯付錢。（圖／取自X）

曼蒂調情不成竟露出真面目 玩家越想越毛

曼蒂背後真人是她 紐約大學戲劇科班出身

▲在《GTA 6》中，飾演曼蒂的真實演員，是來自美國的女演員兼模特兒舒艾比。（圖／Lexie Shoaibi IG）

《GTA 6》性感鄰居NPC「曼蒂」憑藉火辣外型與古怪行徑意外爆紅，不僅與主角傑森的曖昧互動引發玩家熱議，修水管任務更暗藏疑似人類斷指及可疑作案工具，讓她的真實身分充滿謎團，隨著角色人氣飆升，女演員舒艾比（Lexie Shoaibi）也出面證實擔任曼蒂的配音及動態捕捉演員，並表示這是個非常有趣的角色。在《GTA 6》遊戲初期登場的「Pipework」任務中，主角傑森受房東布萊恩委託前往雷歐奈達群島的 Key Lento 向曼蒂收取房租，未料曼蒂卻以家中廚房水槽故障與水管堵塞為藉口，堅持要求傑森先充當水電工幫忙修理才肯付錢。在傑森修繕管線的過程中，曼蒂換上性感比基尼並頻頻展開調情，更不斷暗示兩人過去的曖昧關係，然而傑森始終並未動搖，被拒絕後的曼蒂隨即顯露古怪反常的言行，甚至對傑森與露西亞展現出偏執跟蹤與妄想，劇情的強烈反差讓眾多玩家印象深刻。除了曖昧互動外，任務中暗藏的驚悚細節更讓玩家越想越不對勁，傑森在疏通水槽管線時意外夾出一截疑似人類斷指的物體，曼蒂隨即慌忙拿走刻意隱瞞，劇情畫面幾乎是一閃而過，不讓玩家看清，加上有玩家在其後車廂發現疑似作案工具的可疑物品，讓外界紛紛猜測她是否隱藏著危險連環殺手的真實身分。過去Rockstar Games旗下遊戲常有類似解謎的環節，像是《GTA 5》就有「無限殺人魔」留下屍體與文字線索，玩家必須到處收集紙條拼湊出兇手，而《碧血狂殺2》也有連環殺人事件元素，因此玩家會在《GTA 6》對曼蒂起疑心相當正常。隨著曼蒂的角色人氣急遽飆升，背後的真實演員身分也正式水落石出，來自美國的女演員兼模特兒舒艾比（Lexie Shoaibi）在社群平台親自證實，自己正是曼蒂的配音與動態捕捉演員，她興奮表示，曼蒂是個非常有趣的角色，並熱情邀請廣大玩家進入遊戲尋找她的身影。飾演曼蒂的舒艾比具備扎實的戲劇專業背景，畢業於紐約大學帝勢藝術學院並擁有戲劇藝術學士學位，曾受史黛拉阿德勒工作室訓練，不僅演過美劇《傲骨之戰》與舞台劇，還曾為迪士尼動畫影集《倉鼠與格蕾特》獻聲配音，此次在《GTA 6》的精彩演繹讓她一夕間知名度大開。