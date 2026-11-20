我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國瑜喊集中選票挺許原榮 秦慧珠：雙手贊成

揭韓國瑜主動錄影片內幕 秦慧珠：知道我選得艱苦

「含淚投票」惹怒藍軍 秦慧珠揭背後心酸故事

喊話正藍軍別放棄投票 秦慧珠：不要變成沉默螺旋

立法院長韓國瑜日前車掃時，公開呼籲選民，集中選票支持松信議員候選人許原榮。對此，拚連任的市議員秦慧珠今（20）日回應，自己對許原榮參選「雙手贊成」，也認為韓國瑜有情有義，力挺自己的辦公室主任相當合理。她更透露，自己與韓國瑜有深厚交情，韓國瑜知道她這次選得艱苦，才主動提出錄製拜票影片，並笑稱「許原榮當然要優先集中選票支持，但還有其他的票，再來支持我秦慧珠」。秦慧珠表示，許原榮是個老實、話不多的人，平時總是默默服務，做事認真踏實，對於他這次投入議員選舉，自己不僅支持，甚至曾主動催促他趕快展開選舉行程。秦慧珠透露，當初聽說許原榮要參選，卻遲遲沒有看到動作，還特別提醒對方，「人家都出來跑了，你怎麼還沒有出來？」她認為，許原榮是非常優秀的人選，也樂見韓國瑜全力支持。秦慧珠指出，許原榮過去從前立委費鴻泰辦公室轉任韓國瑜辦公室主任，韓國瑜如今力挺自己的幕僚，展現有情有義的一面，因此她也呼籲選民集中選票支持許原榮。至於韓國瑜為何也替自己錄製拜票影片？秦慧珠透露，自己與韓國瑜一家有長達數十年的深厚交情，若加計夫妻兩人與韓國瑜的交情，甚至超過60年。秦慧珠說明，先生小時候住在板橋酒廠宿舍，韓國瑜的父母也在公賣局板橋酒廠工作，雙方從小就認識，先生與韓國瑜兄弟更是兒時玩伴。她還透露，先生小時候身材瘦小、皮膚白皙，經常被其他孩子欺負，當時韓國瑜的哥哥就會出面保護他，兩家人因此建立深厚情誼。秦慧珠表示，韓國瑜知道自己這次選舉相當艱苦，原本曾邀請他出席信義區競選總部成立活動，但因韓國瑜行程無法配合，對方便主動提出錄製影片，並於11月6日將影片交給她。秦慧珠強調，韓國瑜是自己的好朋友，「他當然會支持我」，但許原榮身為韓國瑜辦公室主任，自然應該優先獲得支持，因此她也呼籲選民先集中選票支持許原榮，「但還有其他的票，再來支持我秦慧珠」。此外，針對近期「含淚投票」等言論引發黨內反彈，秦慧珠坦言，這次選舉有許多心路歷程與感受，有些事情甚至不方便全部說出來，但她強調，自己只是反映基層選民的真實心聲。秦慧珠回憶，日前獨自前往南京市場附近的安平里民活動中心拜票，當時有位約30至40歲的女性選民主動向她抱怨，「秦議員，你們國民黨怎麼回事？」對方提到，父親身上甚至刺有「反攻大陸、反攻復國」的字樣，卻對國民黨如今的兩岸路線感到失望。另一次在信義區松山路拜票時，也有一名年輕人主動將她拉到一旁，還沒開口就開始落淚，表示自己的父親是一名將軍，生前看到新聞時，也曾感嘆國民黨怎麼會變成現在這樣。秦慧珠認為，這些人都是熱愛國民黨、認同中華民國的「正藍軍」，但對於國民黨目前的路線，以及台北市的政治現況，確實存在不同意見。秦慧珠解釋，正因為聽見這些基層聲音，她才會在談話節目中提到「含淚投票」，沒想到這番話卻引發部分黨內人士不滿，認為她傷害黨內重要人物，或質疑國民黨明明正向、陽光，怎麼會有人需要含淚投票。不過，秦慧珠表示，事後仍有不少支持者留言，告訴她確實存在這樣的心情，讓她更加確信自己只是說出部分選民的真實感受。秦慧珠強調，選民本來就有不同想法，即使同樣是正藍軍、鐵藍軍，也不代表對所有議題都有一致看法。她呼籲，不論支持者是否對國民黨現況感到失望，即使必須「含淚投票」，也不要因此放棄行使投票權，「不要變成沉默螺旋，不投票」。