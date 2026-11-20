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▲截至今年10月底，市管光電案場已有853處，裝置容量超過166MW（百萬瓦）。（圖／經發局提供）

在全球氣候變遷加劇與2050淨零碳排的國際浪潮下，能源轉型已成為衡量一座城市永續競爭力的關鍵指標。台中市今(115)年迎來歷史性的重大突破，依據台電公司截至10月統計數據顯示，台中市太陽光電裝置容量突破1GW（十億瓦），已提前達成原訂2030年的設置目標。經發局表示，台中市自2018年推動太陽光電倍增計畫，先後訂下「三倍增」及「四倍增」目標，各階段均提前達標。市府優先在公有場域及大型案場設置光電設備，再擴大到民間與小型案場。截至今年10月底，市管光電案場已有853處，裝置容量超過166MW（百萬瓦）。台中市長盧秀燕2021年簽署永續低碳政策三部曲，更是針對淨零碳排、永續發展自願檢視的超前布局。其中「永續168目標策略」將1GW列為2030年目標已提前達成，這項重要成就，也為臺中市帶來了具體的綠能成效：1GW的太陽光電裝置容量所產出綠電可供給30萬戶一般家庭年用電量，可減少的碳排放量約56萬公噸，約等同於種植5千萬棵樹或4千座中央公園的固碳量。經發局指出，為落實永續淨零目標，除公有場域率先設置，市府也要求契約容量達800瓩（kW）以上的用電戶，在台中市適當場所設置一定比例的再生能源發電設備，藉此發揮強制約束力，引導用電大戶落實企業綠色責任。另配合經濟部辦理「獎勵屋頂設置太陽光電發電設備實施計畫」，降低建置成本門檻，提升小型案場設置意願，透過法規約束與獎勵措施的雙管齊下，不僅加速整體城市能源轉型，更成功打造出企業同心、全民參與的綠色永續生態圈。臺中市太陽光電1GW成果並非終點，而是邁向下一個永續發展的起點。展望未來，市府將持續推動再生能源發展，為城市注入更龐大的潔淨電力，一步步實踐2050年淨零碳排的願景，為下一代打造永續宜居城市。