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聖安東尼奧馬刺今（20）日在主場以124：112力克洛杉磯快艇，除了穩穩收下勝利外，馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在末節讀秒階段更上演一記讓全美籃壇下巴掉下來的動作。當時快攻無人防守的文班亞馬殺到籃下後，竟沒有選擇輕鬆灌籃，而是憑藉7呎4吋（約224公分）的逆天身高直接起跳，在「高於籃框」的位置輕輕將球往下投進，介於跳投與灌籃（Dunk）之間的奇葩動作被球迷封為史上首見的「Shunk（投灌）」，連NBA官方社群都忍不住轉發驚呼：「你們這輩子看過這種操作嗎？」這記爆笑又離譜的畫面發生在第四節還剩不到4分鐘、馬刺以118：106取得雙位數領先時。當時快艇前鋒八村壘（Rui Hachimura）跳投不進，文班亞馬抓準機會快攻偷跑至前場，身邊方圓數公尺內完全沒有任何防守球員。照理來說，以文班亞馬的身高與臂展，這球絕對是一記毫無懸念的雙手暴扣；不料他起跳後手腕竟高出籃框一大截，直接在籃框正上方用標準的「跳投姿勢」將球輕輕撥進網窩，畫面宛如一般人在遊樂場玩迷你投籃機一般輕鬆寫意。這段影片立刻在網路上瘋傳，NBA官方X帳號轉發影片並寫道：「文班亞馬把籃球帶到了全新的境界，他竟然在籃框上方跳投，你們以前看過這種畫面嗎？」無數球迷也紛紛在Reddit上笑翻留言：「這根本是《NBA 2K》遊戲出BUG了吧」、「全聯盟只有7呎4吋的他能做出這種動作」。雖然畫面看起來充滿戲劇效果，但文班亞馬賽後受訪時卻透露，自己這記「籃框上跳投」絕對不是為了耍帥炫技，背後其實藏著一段哭笑不得的傷病苦衷。文班亞馬坦言，由於長期頻繁灌籃，導致他手指上的水泡一直無法痊癒，每次用力扣籃都會帶來劇烈疼痛：「老實說，我手上這個水泡已經長很久了，真的痛到快要我的命。每次我一灌籃，那個疼痛感簡直要殺了我，所以只要能避免灌籃，我就會盡量避免，因為真的太痛了。」據統計，文班亞馬本季開打前15場比賽就已狂轟69次灌籃（場均將近5次），高強度的撞擊讓他的雙手吃不消，這才逼出這招全聯盟無人能模仿的神技。