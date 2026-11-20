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油電補貼有條件放行！傅崐萁要求凍漲至2028年

痛批股市崩跌1.4萬點 傅崐萁喊普發現金2萬元

再槓水庫光電板！傅崐萁：應全面拆除保障飲水安全

立法院院會今（20）日處理115年度中央政府追加預算案，行政院編列逾6076億元，其中包括中油增資2338億元，以及撥補台電、中油1725億元。由於先前朝野協商未達共識，經濟部上午特地赴國民黨立法院黨團溝通。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，黨團決議有條件支持油電補貼及中油增資，但要求政府承諾，2028年1月31日前，針對每月用電1500度以下的小店家、500度以下的民生用電不得調漲電價，油價也不得上漲。此外，他也宣布，國民黨團將推動全民普發現金2萬元，盼今日能順利三讀通過。傅崐萁表示，面對當前經濟挑戰，民進黨政府卻以油電價格作為施壓手段，聲稱若約1800億元的油電補貼及2300億元的中油增資未能通過，就必須調漲油價、電價。他批評，民眾生活已相當艱困，政府不應再「火上澆油」，增加基層百姓負擔。傅崐萁指出，國民黨團基於「苦民所苦、急民所急」的立場，決定全力支持約1800億元的油電補貼預算，避免油電價格上漲；至於中油增資約2300億元部分，則採取有條件支持。傅崐萁強調，政府必須承諾在2028年1月31日以前，針對每月用電1500度以下的小店家，以及500度以下的民生用電，不得調漲電價，油價也不能上漲，國民黨團才會同意相關補貼與增資案。此外，傅崐萁也提出，明年3月31日前，不論產業用電、民生用電或小店家用電，都應全面凍漲。他強調，台灣正面臨嚴峻經濟挑戰，必須保障基層庶民最基本的生存權利，因此國民黨團將在今日院會中，對相關預算表達有條件支持的立場。除了油電預算，傅崐萁也將矛頭指向民進黨政府的經濟政策。他指出，台灣股市從5萬點跌至3萬6000點，重挫1萬4000點，各行各業受到衝擊，小資族、家庭主婦及基層民眾的生活更加艱難，質疑政府至今仍未提出有效的穩定經濟措施。傅崐萁更批評，國安基金未能發揮應有的防禦功能，導致股市大幅震盪，政府握有龐大國家資源，卻無法有效協助產業及民眾度過難關。為此，傅崐萁宣布，國民黨團將推動「還稅於民」，主張因應115年度中央稅收超收逾1兆元，應拿出約4600億元，讓全民普發現金2萬元，並盼望今日院會能順利三讀通過。傅崐萁表示，普發現金不僅能減輕民眾負擔，也能擴大內需、刺激消費，帶動百工百業恢復元氣。他估算，若以5倍乘數效果計算，4600億元可望創造2兆3000億元的經濟效益，讓台灣經濟重新活絡。傅崐萁也向民進黨立委喊話，要求執政黨說明是否支持普發現金2萬元，並呼籲民眾看清楚，究竟哪些政黨真正關心基層百姓的生活。此外，傅崐萁也將近期備受關注的水庫光電板爭議納入攻防，批評民進黨政府不應任由民生用水水庫設置大量光電板，讓民眾對飲水安全產生疑慮。傅崐萁表示，國民黨團將正式提出相關主張，交由立法院處理，要求拆除水庫上的光電板，以保障全國民眾飲水安全。傅崐萁強調，無論是油電價格、普發現金，或是飲水安全，國民黨團都將以基層民生需求為優先，要求政府正視當前經濟困境，避免讓人民承受更多負擔。