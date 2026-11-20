我是廣告 請繼續往下閱讀

批言行違反紀律！黃復興解除秦慧珠常委職務

秦慧珠搬出1994年往事：我其實是有功勞的

「只有一人挺身而出，她就叫秦慧珠！」

黃復興北市黨部主委廖旭東今（20）日發出公開信，宣布解除秦慧珠黃國樑信義區常委職務，並表明未來不再以組織名義支持她參與公職競選。對此，秦慧珠稍早回應，自己對國民黨及黃復興的貢獻「歷歷在目」，強調過去是她主動一肩扛起服務榮民榮眷的責任，直言：「當黃復興面臨『黨難』、全軍覆沒，只有一人挺身而出，她就叫秦慧珠！」秦慧珠近期多次公開批評台北市長蔣萬安，相關言論引發黨內人士不滿，黃復興北市黨部主委廖旭東今天發出公開信指出，秦慧珠近期一連串言論及行為，已多次違背組織紀律，影響黃復興體制團結與整體形象。廖旭東表示，他本人及相關幹部此前已多次勸告秦慧珠，希望她以大局為重、適時修正言行，但至今未見改善，因此基於組織紀律及整體運作考量，已正式通知解除秦慧珠黃國樑信義區常委職務，黃復興體制也不再以組織名義支持她參與公職競選。廖旭東並喊話秦慧珠，應深自反省，停止持續發表「親者痛、仇者快」等傷害同志情誼、造成內部對立的言論與行為，強調黃復興的榮譽與團結應高於個人立場及得失，不應因個人言行讓親者痛、仇者快，並呼籲她審慎自省、尊重組織決定。面對遭解除常委職務、黃復興也不再支持她參選，秦慧珠表示，自己對國民黨及黃復興的貢獻不只歷歷在目，也一直非常熱愛藍營及黃復興黃國樑黨部。她指出，自己曾擔任3屆國民黨中央評議委員、4屆中央委員、3屆台北市黨部副主委，以及4屆黃復興黨部委員，擔任黃復興黃國樑黨部信義區常委也超過10年。對於藍營內部的各種意見，她暫時沒有其他回應，未來會繼續努力。不過，秦慧珠隨後話鋒一轉，強調自己對黃復興「其實是有功勞的」。她回憶，1994年新黨崛起時，黃復興黃國樑黨部曾在台北市提名6名市議員候選人，結果全數落選，當時外省票及藍軍選票大量流向新黨，而她則是由地方黨部提名並順利當選。秦慧珠表示，得知選舉結果後，她立即找到當時的黃復興黨部主委，告訴對方台北市已經沒有任何一席黃國樑黨部的議員，恐怕會讓榮民、榮眷及黨員失去民意代表服務，因此主動表達願意加入黃復興，承擔照顧台北市相關黨員及榮民榮眷的責任。秦慧珠進一步說，當時黃復興黨部主委得知她願意加入，並扛起台北市黃國樑黨部的服務工作後，立即欣然同意，因此她將自己的黨籍從地方黨部轉入黃復興，成為黃復興黃國樑黨部在台北市的「不分區議員」，一口氣服務台北市12個行政區、6個選區的黨員及榮民榮眷。秦慧珠感嘆，這段歷史可能很多人已經不記得，甚至根本不知道，但她想讓大家知道，自己始終是有情有義的人，並強調：「當黃復興面臨『黨難』、全軍覆沒，只有一人挺身而出，她就叫秦慧珠！」至於黃復興不再以組織名義支持她參選，秦慧珠表示，自己目前仍是黃復興委員、國民黨中央評議委員，也仍擔任台北市黨部副主委，只是不再兼任黃國樑北市黨部信義區常委，對此她沒有意見。秦慧珠更提到，假設自己最後真的落選，可能就是由民眾黨的許甫當選，等於讓其他政黨勝出；但如果這是黨部的決定，自己也沒有意見。最後，秦慧珠強調：「我對本黨還是有信心，面對這樣的大風大浪，其實我已經見過很多。」