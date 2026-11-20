想安排假日親子出遊，台灣有哪些遊樂園值得一去？根據交通部觀光署統計，2025年全台遊樂園人次由高雄義大世界拿下第一，全年吸引501萬人次，台中麗寶樂園渡假村以449萬人次居次，苗栗尚順育樂世界則以330萬人次躋身第三，人氣甚至超越六福村與劍湖山。若觀察2026年1月至9月數據，前三名依舊由這3座樂園包辦，義大世界以希臘風情、50多項設施及超過700個品牌的OUTLET購物廣場，打造玩樂購物一站式行程；麗寶結合陸上、水上樂園、摩天輪、賽車場與飯店，適合安排整日活動；苗栗尚順則主打近萬坪室內空間，提供18項遊樂設施，不受天候限制。
全台遊樂園人氣排名出爐！義大世界奪冠 苗栗尚順擠下六福村、劍湖山
依據《交通部觀光署觀光統計資料庫》公布的2025年資料，全台遊樂園人氣前三名依序為高雄義大世界、台中麗寶樂園渡假村及苗栗尚順育樂世界，全年分別吸引501萬、449萬及330萬人次造訪。
第四名是新竹六福村主題遊樂園，全年約107萬人次；第五名則為雲林劍湖山世界，吸引約100萬人次。值得注意的是，尚順育樂世界以室內遊樂設施打出市場區隔，成為榜單中的亮眼黑馬。
2026年1月至9月最新統計則顯示，義大世界累計385萬7169人次、麗寶樂園338萬2988人次、尚順育樂世界260萬2040人次，排名仍維持前三。其餘依序為六福村70萬9145人次、劍湖山58萬7722人次、桃園小人國48萬653人次，以及南投九族文化村47萬4316人次。
2026年台灣主題樂園人次排行（統計期間1~9月）
1.高雄義大世界：385萬7169人次
2.台中麗寶樂園渡假村：338萬2988人次
3.苗栗尚順育樂世界：260萬2040人次
4.新竹六福村主題遊樂園：70萬9145人次
5.雲林劍湖山世界：58萬7722人次
6.桃園小人國主題樂園：48萬653人次
7.南投九族文化村：47萬4316人次
8.花蓮遠雄海洋公園：33萬6756人次
9.新竹小叮噹科學主題樂園：29萬1900人次
10.台南頑皮世界：26萬2356人次
11.苗栗西湖渡假村：10萬9724人次
TOP 1：高雄義大世界
義大世界位於高雄市大樹區，交通位置鄰近國道交流道，方便南部及外縣市遊客前往。園區以古希臘文化為主題，打造聖托里尼山城、特洛伊城堡等異國場景，設有50多項遊樂設施，其中「天旋地轉」、「極限挑戰」是不少遊客推薦的刺激設施。
除了遊樂園本身，義大也結合OUTLET購物廣場，集結超過700個品牌，從精品、潮流服飾到親子用品都能找到，讓遊客可以安排白天玩設施、晚上逛街的行程。
TOP 2：台中麗寶樂園
麗寶樂園渡假村前身為「月眉育樂世界」，位於台中市后里區，最大特色是結合陸上樂園、水上樂園、摩天輪、OUTLET購物中心及五星級飯店，能滿足不同年齡層的遊玩需求。
園內有斷軌式雲霄飛車、火山冒險等刺激設施，夏季水上樂園則是不少遊客消暑的選擇。此外，麗寶還設有國際賽車場，除了舉辦專業競速賽事，也提供卡丁車體驗，讓一般民眾有機會感受賽道樂趣。
TOP 3：苗栗尚順育樂世界
尚順育樂世界位於苗栗縣頭份市，以全室內遊樂空間作為最大特色，也是榜單中最受矚目的黑馬。園區共有六層樓、近萬坪空間，規劃18項不同類型的主題設施，包括飛行劇院、魔法學校、室內自由落體、競速卡丁車、AR互動遊戲，以及大型攀岩、繩索攀爬等體驗，不必擔心日曬或雨天影響行程。
尚順也結合購物中心及君樂飯店，周邊還有美食街與商場，適合親子家庭安排一日遊，甚至還能規劃住宿行程，主打家長帶孩子就能輕鬆旅遊，因此也吸引許多親子客群前往。
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依據《交通部觀光署觀光統計資料庫》公布的2025年資料，全台遊樂園人氣前三名依序為高雄義大世界、台中麗寶樂園渡假村及苗栗尚順育樂世界，全年分別吸引501萬、449萬及330萬人次造訪。
第四名是新竹六福村主題遊樂園，全年約107萬人次；第五名則為雲林劍湖山世界，吸引約100萬人次。值得注意的是，尚順育樂世界以室內遊樂設施打出市場區隔，成為榜單中的亮眼黑馬。
2026年1月至9月最新統計則顯示，義大世界累計385萬7169人次、麗寶樂園338萬2988人次、尚順育樂世界260萬2040人次，排名仍維持前三。其餘依序為六福村70萬9145人次、劍湖山58萬7722人次、桃園小人國48萬653人次，以及南投九族文化村47萬4316人次。
1.高雄義大世界：385萬7169人次
2.台中麗寶樂園渡假村：338萬2988人次
3.苗栗尚順育樂世界：260萬2040人次
4.新竹六福村主題遊樂園：70萬9145人次
5.雲林劍湖山世界：58萬7722人次
6.桃園小人國主題樂園：48萬653人次
7.南投九族文化村：47萬4316人次
8.花蓮遠雄海洋公園：33萬6756人次
9.新竹小叮噹科學主題樂園：29萬1900人次
10.台南頑皮世界：26萬2356人次
11.苗栗西湖渡假村：10萬9724人次
義大世界位於高雄市大樹區，交通位置鄰近國道交流道，方便南部及外縣市遊客前往。園區以古希臘文化為主題，打造聖托里尼山城、特洛伊城堡等異國場景，設有50多項遊樂設施，其中「天旋地轉」、「極限挑戰」是不少遊客推薦的刺激設施。
除了遊樂園本身，義大也結合OUTLET購物廣場，集結超過700個品牌，從精品、潮流服飾到親子用品都能找到，讓遊客可以安排白天玩設施、晚上逛街的行程。
TOP 2：台中麗寶樂園
麗寶樂園渡假村前身為「月眉育樂世界」，位於台中市后里區，最大特色是結合陸上樂園、水上樂園、摩天輪、OUTLET購物中心及五星級飯店，能滿足不同年齡層的遊玩需求。
園內有斷軌式雲霄飛車、火山冒險等刺激設施，夏季水上樂園則是不少遊客消暑的選擇。此外，麗寶還設有國際賽車場，除了舉辦專業競速賽事，也提供卡丁車體驗，讓一般民眾有機會感受賽道樂趣。
TOP 3：苗栗尚順育樂世界
尚順育樂世界位於苗栗縣頭份市，以全室內遊樂空間作為最大特色，也是榜單中最受矚目的黑馬。園區共有六層樓、近萬坪空間，規劃18項不同類型的主題設施，包括飛行劇院、魔法學校、室內自由落體、競速卡丁車、AR互動遊戲，以及大型攀岩、繩索攀爬等體驗，不必擔心日曬或雨天影響行程。
尚順也結合購物中心及君樂飯店，周邊還有美食街與商場，適合親子家庭安排一日遊，甚至還能規劃住宿行程，主打家長帶孩子就能輕鬆旅遊，因此也吸引許多親子客群前往。