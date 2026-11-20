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亞太經濟合作（APEC）峰會在中國深圳登場，美國總統川普在歡迎晚宴上，再度獲得中方準備的「專屬驚喜」。白宮傳訊顧問馬丁（Margo Martin）在網路上發布影片，晚宴舞台上一群年輕表演者載歌載舞，演唱川普最愛的經典歌曲〈YMCA〉，而背後的大螢幕則播放習近平9月訪問美國時的畫面，川普與習近平並肩坐在主桌觀賞。馬丁在貼文中寫道，「總統和習主席觀賞〈YMCA〉表演」，並加上愛心符號。〈YMCA〉是美國樂團Village People在1978年推出的經典歌曲，曾被視為同志圈的代表歌曲，而川普經常在造勢大會和白宮活動結束時隨著這首歌起舞，幾乎已成為他的招牌曲。事實上，這已經不是中方第一次為川普安排這首歌。今年5月川普訪問北京時，中國軍樂團就在國宴尾聲演奏〈YMCA〉，當晚曲目還包括〈We Are the World〉和〈Can You Feel the Love Tonight〉，白宮官員事後也證實這段安排。當時中方由國家副主席韓正親自接機，並安排約300名青年與儀隊在紅地毯旁列隊歡迎。而美方也沒有失禮。習近平9月訪問華府時，川普打破慣例，親自前往安德魯聯合基地接機，這是自1962年甘迺迪以來，美國總統首度在這座基地親迎外國領袖。白宮歡迎儀式除了21響禮炮外，還出動B-2匿蹤轟炸機與F-22戰機飛越上空。由於當時恰逢中秋節，美方還選了鄧麗君唱紅的〈月亮代表我的心〉作為迎賓曲，相當應景。川普當時在國宴上表示，5月訪問中國時，中國人民的熱情好客讓他印象深刻，因此希望以同樣的禮遇回報。白宮國宴以中國文化中象徵吉祥的紅色布置，祝酒時選用的氣泡酒，則是向1972年尼克森與周恩來的「和平祝酒」致敬。川普還送給習近平一座巨大的白頭海鵰雕像，並直言兩人的關係「從來沒有這麼好過」。這次深圳之行，川普也寫下歷史，成為首位在任內踏上廣東的美國總統。過去美國總統訪問中國，足跡多集中在北京和上海。不過，深圳晚宴的〈YMCA〉影片曝光後，在網路上引發兩極討論，有人認為這是中方給川普的VIP待遇，也有人質疑川普其實是被調侃。