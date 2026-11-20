人工智慧（AI）聊天機器人Claude的開發商Anthropic，19日正式在美國那斯達克交易所掛牌上市，以813億美元的募資金額，打破SpaceX今年6月才剛創下的紀錄，成為史上規模最大的首次公開發行（IPO），該公司約5300名員工裡，高達96%的人，一夜之間成為百萬美元富翁。然而，有外媒發現，這群新晉科技新貴，即使已經靠AI發財，對於豪宅、跑車、美酒，似乎興趣缺缺，依然癡迷於科學研究。
包下私人酒窖，卻只喝白開水？
根據《每日郵報》報導，舊金山一家地中海餐廳「Terzo」，老闆尼可萊（Ava Nicolai）透露，Anthropic員工經常預訂餐廳的私人酒窖空間，用來開會或聚餐，但即使身處擺滿世界知名美酒的酒窖，常常只喝了白開水，他們更在意的，似乎只是會議能不能順利進行。
報導形容，Anthropic員工的生活品味之樸素，與之前矽谷那些一夜致富的富豪們截然不同，2012年Facebook上市後，有些富有的工程師，會以購買高級跑車等方式展現財富；但Anthropic員工更常討論的，是購買家庭住宅、添購家具，以及如何協助家人改善生活，比起高檔社區「太平洋高地」（Pacific Heights）的豪宅，許多Anthropic員工會選擇真正適合家庭居住的社區，安全性和隱私性是首要考量。
報導也提到，Anthropic員工被稱為「Ants」（螞蟻），不少人擁有博士學位，平時穿著卻相當隨性，偏好牛仔褲和背心，而不是昂貴西裝，給人的印象更像是一群埋首研究的科學家，而不是剛剛賺進大筆財富、急著享受生活的科技富豪。
房地產公司「Compass」的首席經濟學家西蒙森（Mike Simonsen）直言：「他們就是物理學博士，碰巧突然發現自己擁有了1億美元之類的，這絕對不是一條追求奢華的道路。」
創辦人承諾捐出八成股權，員工也參與慈善
報導指出，Anthropic的企業文化，也相對重視慈善及社會公益，7名共同創辦人都承諾，將捐出個人持有Anthropic股權的80%，用於慈善事業。
此外，Anthropic也鼓勵員工捐出部分持股，投入公益及社會服務，並宣布要在2027年底前投入5000萬美元，支持舊金山當地的公益及社區組織。
不愛炫富，仍可能推高舊金山房價
不過，即使這批科技新富翁，展現出與傳統矽谷富豪不同的生活方式，他們仍可能改變舊金山的生活環境。當地房地產數據顯示，舊金山10月住宅成交中位價，年增29%至239萬美元。
就連租賃市場也面臨巨大壓力，公寓價格在一年內上漲了26%，有些房東為了提高租金，不惜向部分租戶提供巨額補償，只為了請他們先搬離，方便後續漲價。
報導提到，隨著AI產業持續吸引資金及人才進駐，科技新貴的購屋需求，也在進一步推升當地房價。
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根據《每日郵報》報導，舊金山一家地中海餐廳「Terzo」，老闆尼可萊（Ava Nicolai）透露，Anthropic員工經常預訂餐廳的私人酒窖空間，用來開會或聚餐，但即使身處擺滿世界知名美酒的酒窖，常常只喝了白開水，他們更在意的，似乎只是會議能不能順利進行。
報導形容，Anthropic員工的生活品味之樸素，與之前矽谷那些一夜致富的富豪們截然不同，2012年Facebook上市後，有些富有的工程師，會以購買高級跑車等方式展現財富；但Anthropic員工更常討論的，是購買家庭住宅、添購家具，以及如何協助家人改善生活，比起高檔社區「太平洋高地」（Pacific Heights）的豪宅，許多Anthropic員工會選擇真正適合家庭居住的社區，安全性和隱私性是首要考量。
報導也提到，Anthropic員工被稱為「Ants」（螞蟻），不少人擁有博士學位，平時穿著卻相當隨性，偏好牛仔褲和背心，而不是昂貴西裝，給人的印象更像是一群埋首研究的科學家，而不是剛剛賺進大筆財富、急著享受生活的科技富豪。
房地產公司「Compass」的首席經濟學家西蒙森（Mike Simonsen）直言：「他們就是物理學博士，碰巧突然發現自己擁有了1億美元之類的，這絕對不是一條追求奢華的道路。」
創辦人承諾捐出八成股權，員工也參與慈善
報導指出，Anthropic的企業文化，也相對重視慈善及社會公益，7名共同創辦人都承諾，將捐出個人持有Anthropic股權的80%，用於慈善事業。
此外，Anthropic也鼓勵員工捐出部分持股，投入公益及社會服務，並宣布要在2027年底前投入5000萬美元，支持舊金山當地的公益及社區組織。
不愛炫富，仍可能推高舊金山房價
不過，即使這批科技新富翁，展現出與傳統矽谷富豪不同的生活方式，他們仍可能改變舊金山的生活環境。當地房地產數據顯示，舊金山10月住宅成交中位價，年增29%至239萬美元。
就連租賃市場也面臨巨大壓力，公寓價格在一年內上漲了26%，有些房東為了提高租金，不惜向部分租戶提供巨額補償，只為了請他們先搬離，方便後續漲價。
報導提到，隨著AI產業持續吸引資金及人才進駐，科技新貴的購屋需求，也在進一步推升當地房價。