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原本以為是脂肪瘤，沒想到竟是惡性肉瘤！高雄一名67歲張姓男子，由於肚皮上、背部原本就有幾顆大小不一的脂肪瘤，某天發現左側大腿近肛門處出現腫包，起初不以為意，豈料腫痛日漸加劇，且腫包短短幾週內快速長大，就醫檢查才發現竟是13公分大的惡性肉瘤。阮綜合醫院大腸外科醫師林順久提醒，惡性肉瘤初期外觀與脂肪瘤相似，容易被忽略，若身上出現不明腫塊，尤其持續變大或超過3公分，應及早就醫檢查，以免延誤診斷。醫師林順久說明，「惡性肉瘤」指的是源自間葉組織〜肌肉、脂肪、骨骼、結締組織等的惡性腫瘤，和源自上皮組織的癌不同，惡性肉瘤的發生部位更廣泛，全身任何有肉的地方都可能出現。尤其常見於四肢上肉眼可見的皮下局部突起，或身上無意間摸到的腫包腫塊，初期不痛不癢，質地偏硬或有彈性，容易被誤認為脂肪瘤，而當腫瘤快速生長或壓迫神經週邊組織時，就會有鈍痛或針刺感、壓痛或神經痛；若影響肌肉伸展還可能使活動受限。林順久指出，惡性肉瘤的成因不明確，可能與基因突變或遺傳有關。特別是其生長速度很快，體積會呈倍數成長，具高度侵襲性和轉移性，並可能擴散至淋巴結、肺部等遠端器官。惡性肉瘤治療方式為手術切除、放射和化學治療。手術是主要治療手段，盡可能切除腫瘤及其周圍組織。放化療用於清除殘留的癌細胞，降低復發風險。張先生在手術治療後接受放射治療，目前持續追蹤觀察中。林順久呼籲，脂肪瘤是常見良性腫瘤，而惡性肉瘤屬於惡性腫瘤，兩者在醫學本質上不同。良性脂肪瘤大部分不會轉變成惡性肉瘤，但有脂肪瘤體質者，仍可能長惡性肉瘤，也有極少數剛開始被誤判為脂肪瘤的病例。惡性肉瘤雖罕見，但生長快速還會轉移蔓延。民眾日常需留意身體皮膚上任何不明腫包腫塊，特別是乒乓球大小（約3公分）以上並持續存在、會漸漸變大的，都應及早尋求專科醫師的診斷治療，才是預防惡化、避免復發的重要措施。