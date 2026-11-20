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世界郵展今（20）日睽違10年再度在台北登場，今年適逢國際集郵聯合會（FIP）成立100週年、以及中華郵政創辦130週年，一共邀集69個國家，展示超過2000框展品。本次最吸睛則是中華郵政與寶可夢聯名郵票，吸引超過千人排隊搶購。中華郵政董事長王國材表示，熱絡程度出乎意料，但自己努力讓郵票發行更有趣，讓年輕人也喜歡，集郵不再只是長者嗜好。「台北2026世界郵展」20日至25日在台北世界貿易中心展覽一館BC區開展。配合郵展中華郵政公司也發行限量郵票，包含「世界郵展紀念郵票」、「世界郵展郵票小全張－貓竹樂平安」、「寶可夢郵票小全張」及「故宮古畫郵資票—清 錢維城 牡丹」等。其中寶可夢除郵票外也推出集郵商品，吸引上千名寶可夢「訓練家」收藏搶購，頭香民眾更是前一天中午就來夜排。王國材表示，世界郵展睽違10年再度於臺北舉行，不僅別具歷史意義，也是國際集郵界對臺灣的肯定。對於本次寶可夢商品反應熱絡出乎意料，但看到民眾排隊雖有不忍，但也加派人力並透過號碼牌發放、維持秩序。從先前12強郵票發行到這次寶可夢合作，他期待讓不只是歷史的紀念題材，希望可以更加多元、有趣，藉此吸引年輕族群關注，讓集郵不再只是年長者的興趣。