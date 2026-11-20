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高雄市政府整合跨局處資源，建構涵蓋政策參與、情緒支持及曝險輔導的全方位少年支持網絡。特別由副市長（兼少輔會副主任委員）李懷仁邀集各局處及相關網絡單位共同研商少年輔導與兒少偏差行為防治工作。會中除聽取各局處近期防治工作成果，也安排衛生局進行青少年心理健康專題報告，並邀請7位儲備少年代表共同參與，讓少年觀點成為政策討論的重要一環。高雄市政府少年輔導委員會(下稱少輔會)於18日辦理「高雄市少年輔導委員會115年第4次委員及幹事會議」暨「高雄市政府第2次兒少偏差議題聯繫會議」，由副市長李懷仁主持，並頒發培訓證書。當天也是今年度少輔會少年代表培訓方案的最後一堂課，7位儲備少年代表特別發表自行發想、創作的短影音，從少年生活經驗出發，傳達面對同儕邀約與壓力時，如何保有獨立判斷、勇敢說不，以及如何在家庭中找到安心的支持，願意與父母溝通、主動求助。委員們也對儲備少年代表能從生活中發現問題、主動探索並尋求解答的學習歷程給予高度肯定，也提出未來可進一步關注及深化的議題。少年輔導不只是提醒少年避免偏差行為，更重要的是陪伴他們培養自主判斷與安全選擇的能力，並建立可以信任、願意求助的家庭支持關係。此次由衛生局以「青少年心理健康概況」為題進行專題報告，說明青少年心理健康現況及相關風險因素，並據此推動三級預防策略，逐步建構連續性的心理健康支持體系，讓心理健康資源更貼近青少年需求，不再只是等到問題發生後才被看見。其中，衛生局於114年底在高雄捷運R13凹子底站設置的「幸福聊聊吧」，將心理健康服務帶入市民日常生活，不到一年服務使用人次已達千餘人次，獲得委員肯定。考量高雄幅員廣大，委員也建議未來可評估增加服務據點，縮短城鄉資源落差；另建議向中央反映，將現行「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」的心理諮商補助適用年齡下修，讓更多青少年也能受惠。少年委員則期待各項心理健康資源能加強宣導，讓有需要的同儕知道如何尋求協助。委員們期許衛生局持續精進服務，讓每一位需要幫助的少年都能及時被發現、獲得適切支持與持續陪伴。此外，各局處於會中針對115年4月至9月兒童及少年偏差行為防治工作執行情形進行報告，涵蓋普及預防、及早介入、密集及個別介入與追蹤等面向，展現市府整合教育、社政、警政、衛政、毒防、勞政、民政等相關網絡資源，透過跨局處合作，從預防、發現到後續輔導共同建構支持網絡，為兒少打造更安全、健康的成長環境。高雄市政府警察局少年警察隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正呼籲青少年朋友，一定要注意自身安全，包含行的安全；避免於道路行進間或騎乘車輛間觀看手機，建議與家人互動時多溝通相互體恤，進而培養正向親子家庭關係。李懷仁也藉由教育局辦理的「用愛陪伴迷惘少年」親職講座，分享自身親子相處經驗。他指出，數位時代的親子關係經營面臨更多挑戰，家長需要持續學習與孩子溝通、陪伴的知能，少年也需要學習理解自己、表達需求，唯有親子共同學習、彼此理解，才能陪伴孩子平安、健康地度過青春期。李懷仁更勉勵市府團隊要從日常預防、家庭支持、心理健康到跨網絡合作，建立一個能及早發現、適時接住並持續陪伴少年的支持系統，讓政策更貼近少年真實需求，陪伴每一位少年穩健走過青春成長階段。