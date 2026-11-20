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韓國YTR、作家李真祐今年7月在法律學適性試驗（LEET）中奪下滿分，隨後出書《Brain Accel》分享讀書方法，不料近日卻遭質疑用AI作弊，原本將於昨（19）日開直播自證實力，但卻遲遲未出現，友人因擔心而報警，警方尋找後發現他在一間汽車旅館身亡，還留下一張寫著「身心疲憊」的紙條，疑似是輕生後留下的遺書，得年32歲。據韓媒報導，李真祐在7月的法律學適性試驗中，語言理解與推理論證兩科70題全對奪下滿分，成為歷屆第二名拿下滿分的考生，他也隨後發行自我成長書《Brain Accel》分享讀書方法與怎麼養成生活習慣。不料近日卻遭疑在過往考試、以及這次的考試中利用AI與微型設備作弊，兩名律師於18日舉報後，警方隨後展開調查。而李真祐原本宣布在昨日上午8點，於首爾市江南區大峙洞某補習班攝影棚開直播，即時解答2027學年度大學修學能力試驗的國語科題目，以證實自身實力，狂吸超過40萬人等待，但他卻遲遲沒有現身、手機也關機，友人因擔心他的安危報警，警方於當天下午在首爾江東區一間汽車旅館，發現他已呈心臟驟停狀態，急救後宣告不治，現場還留有一張「身心疲憊」的紙條，疑似是遺書，但沒有直接提及作弊指控。韓國國立科學搜查研究院（國科搜）在今日上午對他的遺體進行解剖，初步結果顯示沒有發現他殺等跡象，警方則將綜合解剖及其他相關檢驗結果，確認他的死因跟事發經過。回顧事件來源，李真祐日前公開LEET試卷，被部分韓媒發現，有些題目疑似有修改答案的痕跡，還與前一道題的答案相同，遭疑是拿到外部給的答案後填寫，再加上一名曾擔任李真祐生命科學Ⅱ的家教老師也透露，他在考前基礎知識不足，還問過怎麼把題目的圖轉為文字，因此猜測他想利用AI考試，但李真祐生前則否認指控。除此之外，李真祐因是以滿分考生身分出版《Brain Accel》，該書還登上網路書店暢銷榜，若作弊屬實，還恐涉及詐欺，部分購書的人已對他與出版社提告。而據韓媒報導指出，根據判決書上姓名、生日，比對李真祐公開的個人資料後，發現他曾在2022年因詐欺、恐嚇取財等事件被判刑，顯示有3次類似前科，還有兩次改名的紀錄，引發外界熱議。