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輝達換將﹑聯準會釋鷹等多空訊號影響，台股11月劇烈震盪，加權指數跌破年線，「國民ETF」元大台灣50 (0050)加碼力道強勁，11月單月淨申購金額已突破2,200億元，今年以來資金流入已逾9,500億元，全年有望首度挑戰「兆元」新紀錄。今年台股經歷多次急跌洗盤，0050則是越跌越創新紀錄。統計下半年截至11月19日，資金優先湧入大型指數0050、00631L，分別獲5,034億、1,219億資金流入；主動式則是操作信任度下降，績效全數落後0050，包括00403A遭資金贖回逾250億，凸顯投資人「抱指數、棄主動」的態勢。法人分析，國安基金已進場護盤重點權值股，下跌至今資金信心也高度集中0050，現階段個股齊跌已無須著墨選股，如果要低檔加碼，投資人謹慎規劃資金分批進場0050、00631L等不會錯過行情的市值型ETF。近年0050在2020疫情、2022美國暴力升息、2025對等關稅三度跌破年線，事後看來均是極佳進場點。法人表示，本波修正主要反映AI類股前期漲幅較大，但產業基本面來看，AI伺服器、先進製程及高速運算需求並未因此反轉，市場目前更偏向評價修正，而非長線成長趨勢改變，在此前提下，建議投資人可適度布局0050、00631L等大型市值型ETF，搶攻後續反彈契機。