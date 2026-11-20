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藍綠立場不同 選票仍要看候選人提何主張

台北市松山信義選區選戰逐漸升溫，國民黨台北市議員秦慧珠遭黃復興黨部解除黃國樑信義區常委職務，並宣布不再支持她參選公職，引發政壇關注。對此，民進黨台北市議員洪健益受訪表示，只要是愛台灣、願意講出實話的人，都有可能獲得選票支持，大家各自努力、一起加油。洪健益指出，松山信義選區向來是相當熱鬧的選區，秦慧珠身為政壇老將，當然有自己的選戰策略，至於選票流向，包括小水滴是否支持她，或是她要爭取淺藍、淺綠選票，都可以自由選擇，他尊重每個人的決定。至於秦慧珠近期的選戰操作，是否有機會吸引淺綠選民支持？洪健益倒覺得，藍就是藍、綠就是綠，彼此的立場與態度本來就不太一樣，至於秦慧珠能否因此吸引綠營選票，他並不確定。他強調，選民不會只看藍綠標籤，而是會根據候選人說了什麼、提出什麼主張，再決定是否支持。洪健益進一步說明，只要候選人愛台灣、願意講出實話，不論是綠、藍、淺藍、淺綠、中間選民，甚至白營支持者，都可能依照自己認同的內容投票。他認為，選舉沒有絕對固定的藍綠界線，最重要的是選民是否喜歡市政、支持市政，以及認不認同有做事的議員；選票本來就會來來去去，多少都可能出現增減。