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BIGBANG前成員勝利（本名李昇炫）被韓媒爆料，他跟20多歲的圈外女友有了愛的結晶，且小孩在明年1月就要誕生，有關老婆的消息近日也被公開，根據了解她過去是在社群小有名氣的網紅，今年才21歲，勝利出道的時候老婆都還沒出生。勝利跟老婆本月18日從香港飛往韓國，在仁川機場被媒體直擊，只見老婆已經進入孕晚期，肚子相當大，不過頭戴白色毛帽，且手拿白色羽絨服，正臉看得不是很清楚。值得一提的是，勝利對老婆可以說是相當照顧，為了不讓懷孕中的老婆使力，他一個人提了兩顆超大的行李箱，見到媒體的時候也相當保護另一半，直言「拍到這裡就好了吧！」要求大家不要繼續跟拍。至於勝利老婆的真實身分，根據了解，網上流傳她是2006年出生，並且是IG上小有名氣的漂亮網紅，勝利以BIGBANG身分出道時她都還沒誕生在這世界上，不過相關消息並沒有得到證實。