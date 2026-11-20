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NBA最新東西區戰績排名（截至11月20日 台灣時間）

排名 球隊 勝 敗 勝率 勝差 近期連勝／敗 1 聖安東尼奧馬刺 13 3 .813 - 1連勝 2 洛杉磯湖人 13 3 .813 - 1連敗 3 休士頓火箭 12 4 .750 1.0 1連勝 4 曼菲斯灰熊 12 4 .750 1.0 5連勝 5 明尼蘇達灰狼 11 5 .688 2.0 1連敗 6 波特蘭拓荒者 10 5 .667 2.5 1連勝 7 丹佛金塊 8 5 .615 3.5 1連勝 8 奧克拉荷馬雷霆 9 6 .600 3.5 1連敗 9 達拉斯獨行俠 8 7 .533 4.5 1連勝 10 金州勇士 8 8 .500 5.0 5連敗 11 鳳凰城太陽 7 7 .500 5.0 2連勝 12 紐奧良鵜鶘 5 11 .313 8.0 1連敗 13 洛杉磯快艇 4 10 .286 8.0 2連敗 14 猶他爵士 3 13 .188 10.0 2連勝 15 沙加緬度國王 1 13 .071 11.0 7連敗

排名 球隊 勝 敗 勝率 勝差 近期連勝／敗 1 費城76人 13 3 .813 - 4連勝 2 波士頓塞爾提克 11 4 .733 1.5 2連敗 3 底特律活塞 10 4 .714 2.0 2連勝 4 邁阿密熱火 9 6 .600 3.5 6連勝 5 亞特蘭大老鷹 9 6 .600 3.5 2連勝 6 紐約尼克 9 6 .600 3.5 3連勝 7 克里夫蘭騎士 8 8 .500 5.0 1連敗 8 奧蘭多魔術 6 8 .429 6.0 1連敗 9 多倫多暴龍 5 10 .333 7.5 6連敗 10 印第安納溜馬 5 10 .333 7.5 2連敗 11 華盛頓巫師 5 11 .313 8.0 1連勝 12 夏洛特黃蜂 4 10 .286 8.0 3連敗 13 芝加哥公牛 4 10 .286 8.0 1連勝 14 布魯克林籃網 3 11 .214 9.0 3連敗 15 密爾瓦基公鹿 1 15 .063 12.0 12連敗

NBA 2026-27賽季例行賽今（20）日戰罷多場焦點對決，賽後西區前段班排名再度大洗牌！聖安東尼奧馬刺在主場憑藉文班亞馬（Victor Wembanyama）轟下32分、11籃板的強勢帶領下，以124：112擊退洛杉磯快艇，戰績推進至13勝3負，正式憑藉對戰與分區戰績優勢擠下洛杉磯湖人衝上西區龍頭寶座。另一方面，全聯盟最大黑馬曼菲斯灰熊則在主場以126：98痛宰苦吞5連敗的金州勇士，喜迎5連勝的灰熊戰績來到12勝4負，也讓勇士吞下近期5連敗，再輸一場就會跌出附加賽。今日西區各路豪強捉對廝殺，馬刺在主場迎戰迎來尼德豪澤（Yanic Konan Niederhauser）傷癒首秀的快艇，雖然第三節一度遭快艇外線反超6分，但文班亞馬全場制霸攻下32分、11籃板，加上卡斯爾（Stephon Castle）繳出21分、6籃板、12助攻、4抄截的全能表現，終場馬刺以124：112守住主場勝利，賽後與湖人同為13勝3負，正式登上西區第一。另一頭，重建中的灰熊持續締造開季奇蹟，今日在杰羅姆（Ty Jerome）與周志豪（Zach Edey）缺陣下依然全場壓制殘陣勇士，威爾斯（Jaylen Wells）攻下22分、科沃德（Cedric Coward）進帳19分，終場以28分之差大勝勇士收下5連勝，戰績12勝4負追平第3名的火箭並擠下灰狼升至西區第4。勇士目前來到5成勝率保衛戰，目前和西區第11的鳳凰城太陽無勝差，下一場再輸就會被超越。灰狼在缺少愛德華茲（Anthony Edwards）的情況下以99：102惜敗尼克，戰績滑落至11勝5負退居第5。波特蘭拓荒者則靠著利拉德（Damian Lillard）33分領軍以124：114擊敗密爾瓦基公鹿，賞給對手12連敗，並以10勝5負穩居西區第6。至於苦吞5連敗的勇士戰績跌至8勝8負，雖仍排在西區第10，但勝差已被第11名的鳳凰城太陽（7勝7負）完全追平，附加賽席位岌岌可危。