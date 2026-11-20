NBA 2026-27賽季例行賽今（20）日戰罷多場焦點對決，賽後西區前段班排名再度大洗牌！聖安東尼奧馬刺在主場憑藉文班亞馬（Victor Wembanyama）轟下32分、11籃板的強勢帶領下，以124：112擊退洛杉磯快艇，戰績推進至13勝3負，正式憑藉對戰與分區戰績優勢擠下洛杉磯湖人衝上西區龍頭寶座。另一方面，全聯盟最大黑馬曼菲斯灰熊則在主場以126：98痛宰苦吞5連敗的金州勇士，喜迎5連勝的灰熊戰績來到12勝4負，也讓勇士吞下近期5連敗，再輸一場就會跌出附加賽。
馬刺登頂西區龍頭 勇士5連敗危及附加賽席次
今日西區各路豪強捉對廝殺，馬刺在主場迎戰迎來尼德豪澤（Yanic Konan Niederhauser）傷癒首秀的快艇，雖然第三節一度遭快艇外線反超6分，但文班亞馬全場制霸攻下32分、11籃板，加上卡斯爾（Stephon Castle）繳出21分、6籃板、12助攻、4抄截的全能表現，終場馬刺以124：112守住主場勝利，賽後與湖人同為13勝3負，正式登上西區第一。
另一頭，重建中的灰熊持續締造開季奇蹟，今日在杰羅姆（Ty Jerome）與周志豪（Zach Edey）缺陣下依然全場壓制殘陣勇士，威爾斯（Jaylen Wells）攻下22分、科沃德（Cedric Coward）進帳19分，終場以28分之差大勝勇士收下5連勝，戰績12勝4負追平第3名的火箭並擠下灰狼升至西區第4。勇士目前來到5成勝率保衛戰，目前和西區第11的鳳凰城太陽無勝差，下一場再輸就會被超越。
灰狼在缺少愛德華茲（Anthony Edwards）的情況下以99：102惜敗尼克，戰績滑落至11勝5負退居第5。
拓荒者賞公鹿12連敗 穩居西區第6
波特蘭拓荒者則靠著利拉德（Damian Lillard）33分領軍以124：114擊敗密爾瓦基公鹿，賞給對手12連敗，並以10勝5負穩居西區第6。至於苦吞5連敗的勇士戰績跌至8勝8負，雖仍排在西區第10，但勝差已被第11名的鳳凰城太陽（7勝7負）完全追平，附加賽席位岌岌可危。
NBA最新東西區戰績排名（截至11月20日 台灣時間）
西區聯盟（Western Conference）
東區聯盟（Eastern Conference）
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今日西區各路豪強捉對廝殺，馬刺在主場迎戰迎來尼德豪澤（Yanic Konan Niederhauser）傷癒首秀的快艇，雖然第三節一度遭快艇外線反超6分，但文班亞馬全場制霸攻下32分、11籃板，加上卡斯爾（Stephon Castle）繳出21分、6籃板、12助攻、4抄截的全能表現，終場馬刺以124：112守住主場勝利，賽後與湖人同為13勝3負，正式登上西區第一。
另一頭，重建中的灰熊持續締造開季奇蹟，今日在杰羅姆（Ty Jerome）與周志豪（Zach Edey）缺陣下依然全場壓制殘陣勇士，威爾斯（Jaylen Wells）攻下22分、科沃德（Cedric Coward）進帳19分，終場以28分之差大勝勇士收下5連勝，戰績12勝4負追平第3名的火箭並擠下灰狼升至西區第4。勇士目前來到5成勝率保衛戰，目前和西區第11的鳳凰城太陽無勝差，下一場再輸就會被超越。
灰狼在缺少愛德華茲（Anthony Edwards）的情況下以99：102惜敗尼克，戰績滑落至11勝5負退居第5。
波特蘭拓荒者則靠著利拉德（Damian Lillard）33分領軍以124：114擊敗密爾瓦基公鹿，賞給對手12連敗，並以10勝5負穩居西區第6。至於苦吞5連敗的勇士戰績跌至8勝8負，雖仍排在西區第10，但勝差已被第11名的鳳凰城太陽（7勝7負）完全追平，附加賽席位岌岌可危。
NBA最新東西區戰績排名（截至11月20日 台灣時間）
西區聯盟（Western Conference）
|排名
|球隊
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|近期連勝／敗
|1
|聖安東尼奧馬刺
|13
|3
|.813
|-
|1連勝
|2
|洛杉磯湖人
|13
|3
|.813
|-
|1連敗
|3
|休士頓火箭
|12
|4
|.750
|1.0
|1連勝
|4
|曼菲斯灰熊
|12
|4
|.750
|1.0
|5連勝
|5
|明尼蘇達灰狼
|11
|5
|.688
|2.0
|1連敗
|6
|波特蘭拓荒者
|10
|5
|.667
|2.5
|1連勝
|7
|丹佛金塊
|8
|5
|.615
|3.5
|1連勝
|8
|奧克拉荷馬雷霆
|9
|6
|.600
|3.5
|1連敗
|9
|達拉斯獨行俠
|8
|7
|.533
|4.5
|1連勝
|10
|金州勇士
|8
|8
|.500
|5.0
|5連敗
|11
|鳳凰城太陽
|7
|7
|.500
|5.0
|2連勝
|12
|紐奧良鵜鶘
|5
|11
|.313
|8.0
|1連敗
|13
|洛杉磯快艇
|4
|10
|.286
|8.0
|2連敗
|14
|猶他爵士
|3
|13
|.188
|10.0
|2連勝
|15
|沙加緬度國王
|1
|13
|.071
|11.0
|7連敗
|排名
|球隊
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|近期連勝／敗
|1
|費城76人
|13
|3
|.813
|-
|4連勝
|2
|波士頓塞爾提克
|11
|4
|.733
|1.5
|2連敗
|3
|底特律活塞
|10
|4
|.714
|2.0
|2連勝
|4
|邁阿密熱火
|9
|6
|.600
|3.5
|6連勝
|5
|亞特蘭大老鷹
|9
|6
|.600
|3.5
|2連勝
|6
|紐約尼克
|9
|6
|.600
|3.5
|3連勝
|7
|克里夫蘭騎士
|8
|8
|.500
|5.0
|1連敗
|8
|奧蘭多魔術
|6
|8
|.429
|6.0
|1連敗
|9
|多倫多暴龍
|5
|10
|.333
|7.5
|6連敗
|10
|印第安納溜馬
|5
|10
|.333
|7.5
|2連敗
|11
|華盛頓巫師
|5
|11
|.313
|8.0
|1連勝
|12
|夏洛特黃蜂
|4
|10
|.286
|8.0
|3連敗
|13
|芝加哥公牛
|4
|10
|.286
|8.0
|1連勝
|14
|布魯克林籃網
|3
|11
|.214
|9.0
|3連敗
|15
|密爾瓦基公鹿
|1
|15
|.063
|12.0
|12連敗