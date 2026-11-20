我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達前執行長黃仁勳因醜聞辭職後，代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）18日首度主持全體員工大會，試圖穩定軍心。會中最引人注目的，是與黃仁勳一同創辦輝達的元老馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）。他發言時一度哽咽，坦言公司核心價值的「第一項原則」遭到違反，讓他困擾了一整個星期，外界解讀這是在間接批評黃仁勳。據《紐約時報》取得的會議細節，馬拉科夫斯基表示，他與黃仁勳在創業初期確立的核心價值，包括凡事維持最高標準、堅守知識誠信、在各方面追求創新與坦誠溝通，而「上周第一項原則遭到違反」，讓他感到困擾。他也勉勵員工，只要公司持續堅守這些價值，就會變得更加強大。不過，多家外媒指出，馬拉科夫斯基全程並未點名黃仁勳。現年67歲的馬拉科夫斯基，與黃仁勳的交情長達30多年。他早年在昇陽電腦任職，與黃仁勳、普里姆（Curtis Priem）是同事。1993年，三人在矽谷一家Denny’s餐廳聚會，催生了輝達，而黃仁勳年輕時正好在Denny’s當過洗碗工。據傳當年黃仁勳的太太Lori還開出條件，除非馬拉科夫斯基也從昇陽離職，否則不讓黃仁勳辭去原本的工作，兩人可說是一起賭上前途創業的戰友。三位創辦人中，普里姆早在2003年就退休，並在2006年前賣光持股，馬拉科夫斯基則一路留在輝達，至今仍以資深技術主管身分參與公司事務。也因此，這位與黃仁勳並肩打拚33年的元老，如今在全員大會上談到價值觀遭違反時情緒激動，格外引人關注。不過目前並無報導指出兩人關係破裂。除了馬拉科夫斯基，其他高層並未直接批評黃仁勳。董事長瓊斯（Harvey Jones）重申，要找到與黃仁勳完全一樣的人並不切實際，「他是獨一無二的」，但外界仍有具備卓越能力與實績的領導人才。被視為接班熱門人選的資料中心部門主管巴克（Ian Buck）也安撫員工，晶片路線圖沒有理由擔心，「我們知道怎麼做」。然而，員工的反應並不一致。有與會者向《紐約時報》透露，現場氣氛是員工仍希望黃仁勳回來，也有人不滿董事長否定回鍋的可能，但也有知情人士表示，員工普遍歡迎主管們的透明溝通。為了穩住人心，輝達也把原本3月進行的年度考核提前到12月，加薪與配股都將跟著提前。