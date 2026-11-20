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▲醫師說，對於無法手術切除的病人，透過全身性化療，或合併光子治療與重粒子治療，可提升手術機會。（圖／記者張乃文攝）

4大徵兆「惡性黃疸」 不常照鏡子恐延誤病情

一名48歲男子原先身體健康，但今年1月出現上腹部不適、體重減輕，更陸續出現眼白及皮膚泛黃、尿液呈現茶色且糞便灰白色等黃疸症狀，確診「胰臟頭癌」。因患者狀況無法手術，北榮團隊透過化療及重粒子放射治療後，患者腫瘤由3公分縮小到幾乎看不見。對於無法手術切除的病人，經化療合併重粒子治療後，可讓部分無法手術的患者仍有機會，提高胰臟癌存活率。胰臟癌素有「癌王」之稱，男性發生率為每10萬人口4.64位，女性為3.21位，位居我國癌症發生人數第13位、十大癌症死因第7位。國際上更有多位名人因胰臟癌過世，包括蘋果創辦人賈伯斯、法國時裝界大師卡爾老佛爺、國際知名聲樂家帕華洛帝等。台北榮總收治了一位48歲的個案，因為黃疸症狀持續加重，但並沒有發燒或明顯疼痛，醫院就診後，經電腦斷層檢查發現胰臟頭部有一顆約3公分腫瘤，不只造成膽管阻塞，也侵犯鄰近的上腸繫膜靜脈及動脈，內視鏡超音波切片檢查證實是「胰臟頭癌」。也因為腫瘤已經侵犯重要動靜脈血管，屬於「局部晚期胰臟癌」，難以透過手術切除乾淨，治療也面臨相當大的挑戰。北榮團隊「胰臟癌治療暨研究中心」討論後，由腫瘤內科醫師姜乃榕替患者安排化學治療，並與放射腫瘤部醫師賴宜君合作，進行重粒子放射治療34天後，腫瘤從3公分縮小到幾乎看不見。接著再由一般外科主任王心儀進行「胰十二指腸切除術（即所謂惠普大手術）」。切除的組織標本外觀幾乎看不到腫瘤，病理檢查也僅發現少量殘存癌細胞。個案術後恢復良好，醫療團隊將持續評估後續化學治療，以進一步降低復發風險。王心儀指出，過去這類胰臟癌患者因腫瘤侵犯重要血管，無法透過手術完整切除，新診斷的胰臟癌可切除比例不到20%。如今透過化學治療結合重粒子放射治療，成功使原本難以切除的腫瘤縮小，進而創造手術機會。胰臟癌除早期症狀不明顯，診斷不易，加上胰臟鄰近重要血管及器官，增加手術切除的困難度，是預後相對較差的癌症之一。以此次北榮團隊收治個案來看，患者出現眼睛黃、皮膚黃、小便茶色且有灰白便，也就是所謂的「黃疸」。王心儀說，當出現症狀愈來愈嚴重、沒有緩解，不會發燒也無明顯疼痛感時，這4大徵兆就是「惡性黃疸」，也是胰臟頭癌最常出現的症狀，若不常照鏡子的人，可能容易忽略而延誤病情。王心儀說，相較於傳統光子放射治療，重粒子（碳離子）治療可更精準地將高劑量輻射集中於腫瘤，對人體傷害小。針對胰臟癌局部晚期無法手術的患者，透過化學治療合併重粒子治療使腫瘤縮小，進而創造手術切除的機會。台北榮總「胰臟癌治療暨研究中心」對於無法手術切除的病人提供全身性的化療，或合併光子治療與重粒子治療，加強胰臟腫瘤局部的控制與治療，讓部分原本無法手術的病人在治療後，仍有手術的機會，大大提高胰臟癌的存活率，讓民眾不再聞「癌王」色變。