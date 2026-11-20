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高雄市長候選人賴瑞隆明（21）日將在旗山體育場舉辦「大旗美團結應援大會」，行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召蔡其昌及高雄市長陳其邁、議長康裕成將輪番助講，立委及議員、議員參選人也將出席力挺。競選總部今（20）日表示，這次首度將搖滾區帶到大旗美造勢，開放報名即告額滿。許多「小風扇」跟著賴瑞隆全高雄跑透透，一站接一站，宛如追巡迴演唱會，這一站更有許多大旗美鄉親首度加入應援行列，展現東九區對賴瑞隆的支持。競總指出，卓榮泰與蔡其昌都從幕僚做起，在行政與立法崗位上累積扎實歷練，展現民進黨人才務實做事的精神。卓榮泰在立法院備詢時，多次與賴瑞隆討論高雄重大建設，蔡其昌則與賴瑞隆在國會並肩十年。兩人明天不僅是以行政院長與黨團總召的身分站台，更是以戰友的角色，給予賴瑞隆最堅定的支持。旗山場將延續前幾場「快樂、希望」的風格，邀請台灣民謠大師陳明章與福爾摩沙淡水走唱團、美濃客家歌手陳俊名登台演出，並準備多個小彩蛋，留待現場揭曉。賴瑞隆邀請所有「小風扇」自製應援小物、繫上「隆洋」飄帶，用最快樂、最有希望的方式，展現對高雄的熱愛。競總表示，大會明天下午3時30分開放入場、4時開始，地點在旗山體育場（旗山區永福街與華中街口），邀請大家揪厝邊、約親友，作伙坐滿旗山體育場。選戰進入最後一週，團隊將繼續戒慎恐懼、謹慎小心，謙卑爭取每一票，也呼籲市民11月28日出門投票，支持高雄隊，力拚市長過關、議會過半。