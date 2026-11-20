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美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊昨（19）日透過交易補強捕手佛斯特（Nick Fortes），選擇將30歲華裔捕手王康納（Connor Wong）指定讓渡（DFA），這也讓美媒再度想起2020年轟動一時的「貝茲交易案」。《BoSox Injection》直言，這是紅襪隊史上最差的交易之一，當年紅襪球團送出貝茲（Mookie Betts）與普萊斯（David Price），換回的3名新秀都陸續離隊。在那之後貝茲替洛杉磯道奇隊打下3冠，紅襪隊則是連世界大賽都進不去，隨著王康納遭DFA，這筆交易案也正式畫下句點。貝茲早在效力波士頓紅襪隊時就已站穩頂級球星地位，卻在2020年2月因重磅交易閃電轉戰道奇隊。由於貝茲在該年季後即將成為自由球員（FA），勢必引發天價搶人大戰，當時紅襪球團決定送出貝茲與左投普萊斯，向道奇隊換回前百大新秀外野手韋杜戈（Alex Verdugo）、當時名列百大新秀內野手道恩斯（Jeter Downs）以及捕手新秀王康納。當時紅襪放走正值巔峰的貝茲，該決策便引發巨大爭議，多年來不斷被嘲諷為「史上最糟交易」，美媒《Bleacher Report》甚至將此筆交易列為史上最大背叛的第8名，而背叛者是紅襪管理層，遭到背叛的則是紅襪球迷。專門報導紅襪隊新聞的《BoSox Injection》直言，紅襪隊史上兩筆最差的交易，第一筆是將棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）以10萬美元交易至洋基隊，讓紅襪隊整整86年無緣奪冠，另一筆則是貝茲交易案。眾所皆知，貝茲轉戰道奇隊後，分別於2020、2024與2025年三度助隊奪下世界大賽冠軍；反觀紅襪隊3名新秀則是陸續離隊，韋杜戈僅在紅襪隊效力4年就被交易至洋基隊，雖然連續3個賽季敲出百安，但未達到潛力外野手的期望。道恩斯則是未在大聯盟兌現天賦，2023年僅為紅襪隊出賽14場便遭DFA，並轉戰日本職棒軟銀鷹隊，日前未獲得軟銀隊續約。王康納雖然成為三人之中效力紅襪隊最久的一員，但隨著紅襪隊補強捕手佛斯特，王康納遭到DFA，讓這筆「最失敗交易案」畫下句點。《BoSox Injection》指出，紅襪隊這3名新秀，在交易後的7個球季僅貢獻11.7的bWAR（勝場貢獻值），反觀貝茲效力道奇隊前3個球季就超越這個數字，至今已為道奇隊累積36.4的bWAR。紅襪隊自從送走貝茲後，再也沒有打進過世界大賽，而道奇隊在此期間已經3度封王。《BoSox Injection》直言，無論是貝比魯斯還是貝茲，這兩筆交易對紅襪隊來說都慘不忍睹，但隨著時間推移，貝茲交易案看起來越來越像是紅襪隊史最糟糕的交易，畢竟換來的球員無一人能成長為足以接班貝茲的核心主力，紅襪球團當初的決定如今也面臨更加嚴厲的檢視。