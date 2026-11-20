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2026年世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽年終總決賽男單8強名單正式出爐，現年36歲的台灣羽球一哥周天成以年終賽積分排名第5搶下參賽門票。這是周天成自2015年首度入圍以來，生涯第9度站上年終總決賽舞台，一舉超越馬來西亞傳奇名將李宗偉與陳鋒，追平丹麥名將、前BWF主席拉森（Poul-Erik Høyer Larsen）所保持的紀錄，並列男單歷史最多參賽次數第1人。值得一提的是，他也是本屆男單8名參賽選手中，唯一年過30歲的沙場老將。周天成本季在泰國公開賽、印尼公開賽與台北公開賽三度闖進4強，7月超級1000系列的中國羽球公開賽甚至一路過關斬將強勢封王，抱回生涯第2座超級1000等級的金盃，同時刷新該級別男單賽史最年長的奪冠紀錄。除了巡迴賽屢創佳績，周天成在國際大賽舞台同樣維持高檔演出，今年4月在亞洲羽球錦標賽摘下男單銅牌，成為台灣首位在亞錦賽累積2面男單獎牌的選手；8月又於世界羽球錦標賽勇奪生涯第2面世錦賽銅牌，持續擦亮台灣羽球招牌。總獎金高達350萬美元的年終總決賽，將於12月9日至13日在中國杭州盛大舉行。回顧周天成過往在年終賽的戰績，生涯最佳成績為2020年曼谷站與2024年杭州站兩度闖進4強。本屆男單8強陣容星光熠熠且世代交替意味濃厚，除了36歲的周天成獨挑大樑外，其餘7席皆為新生代與中生代好手，包括新科世錦賽金牌法國拉尼耶（Alex Lanier）、法國名將小波波夫（Christo Popov）、印尼超新星法漢（Alwi Farhan）、丹麥好手安東森（Anders Antonsen）、泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）以及加拿大華裔新星賴浩俊。