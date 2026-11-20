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由陳永泰公益信託設立「傳善獎」邁入第十二屆，持續支持中型社福機構發揮專業、突破創新。12年來已累積93家得獎機構，累積逾11億元資金支持社福機構，透過資源挹注與專業陪伴，讓更多公益行動持續發揮影響力。傳善獎提供每家得獎機構每年500萬元、連續三年共1,500萬元，八家合計挹注1.2億元。透過穩定且不設使用限制的資金，讓機構能依自身需求投入組織發展、人才培育與服務創新，為弱勢族群提供更好的服務，持續擴大社會影響力。傳善獎昨（19）日下午於台北寒舍艾美酒店舉行第十二屆頒獎典禮，近400位社福機構及企業代表出席。有深耕台中海線，以創新工具讀懂長輩說不出的痛的「福氣社區關懷協會」；陪伴小型罕病團體，提供治理輔導、培力共學的「罕見疾病基金會」；三度獲獎，打造癌症營養知識庫，結合AI辨識與安心食物平台的「癌症希望基金會」；走過92年，運用數位工具傳承照護知識、發展障礙者老化照顧模式的「樂山教養院」；整合志工與陪伴服務，促進無家者與大眾理解連結的「人生百味文化建構協會」；串聯逾百個老人團體，培養具專業及生活智慧的長者諮詢員，協助長者規劃老後第三人生的「老人福利推動聯盟」；培力領航家長，以家長支持家長陪伴身心障礙家庭的「天使心家族基金會」；深耕萬華20年，透過社區網絡即時支持弱勢家庭，並推動大手牽小手的「立心慈善基金會」。主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事表示，傳善獎不只是提供經費，更希望成為社福機構長期發展的支持系統，形成善的循環，讓善的力量持續向前。