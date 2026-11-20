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香腸攤一夜間成爆紅名攤 香腸阿嬤忙到「眼神死」

▲韓團BTS成員柾國昨晚在台上開心表示：「香腸真的好好吃！」讓夜市賣香腸的攤販瞬間湧入人潮。（圖／柾國IG@mnijungkook）

▲ Compose Coffee因為代言人是金泰亨（V），台北店與高雄店如今都是熱門打卡點與人氣咖啡店。（圖／翻攝自Compose Coffee Threads）

南韓天團「BTS」來到高雄開演唱會，並提前在前（18）日抵台，當晚成員們前往六合夜市，其中一攤「大腸包小腸」因為被成員們大讚好吃，昨（19）日湧入大批人潮，尤其在演唱會之後更可看到長長人龍，據傳香腸阿嬤為了熱情顧客們，一直烤香腸、糯米腸烤到凌晨2點才收攤，還被網友將阿嬤忙到「眼神死」的畫面貼到網路社群。另外，由BTS成員金泰亨代言的Compose Coffee高雄分店，今天同樣有一批粉絲排隊應援，據傳想喝到可能得排2小時。BTS此次來到高雄開演唱會，大方逛夜市引起轟動，在昨（19）日演唱會上，田柾國再度公開大讚高雄香腸，果然首場演唱會結束後，大批ARMY們湧入六合夜市，不少網友分享指出，超過12點附近攤販都已收攤，唯獨「大腸包小腸」攤位前依舊大排長龍。網友們還逗趣地分享香腸阿嬤不間斷悶著頭烤著香腸、糯米腸之畫面，甚至出現了「眼神死」畫面，其他網友也笑虧：「阿姨感覺已經忙到失去表情」、「做完這單可以退休了。」據傳，昨晚之熱潮延伸到凌晨2點，阿嬤才終於收攤。另外，BTS成員金泰亨（V）因為代言「韓國咖啡」霸主Compose Coffee，杯套上都有金泰亨的限定樣式，且還會不定期更換。同樣據傳一大早就看到強大ARMY們「攻佔」了Compose Coffee高雄篤敬分店，據傳想喝到恐怕得排個2小時。