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藍營臨時轉彎！中油2338億全數放行

油電凍漲至2028年！主決議無異議通過

立法院院會今（20）日三讀通過115年度中央政府追加預算案，歲出追加6076億餘元全數照列、一毛未刪，其中包括中油增資2338億元、撥補台電及中油1725億元，以及強化國防經費1457億元。值得注意的是，國民黨立法院黨團原本提案全數刪除中油增資2338億元，卻在院會表決前臨時轉彎，改以主決議要求政府凍漲油電價格，最終相關預算全數放行。由於中油增資及油電補貼預算先前在朝野協商時未達共識，經濟部次長賴建信今日上午特地赴國民黨團溝通。國民黨團總召傅崐萁隨後宣布，考量基層民生需求，黨團決定全力支持約1800億元油電補貼，至於中油增資2338億元，則採取「有條件同意」立場。不過，民眾黨團仍堅持刪除中油增資2338億元，質疑政府能源政策錯誤，若只靠增資填補財務缺口，恐無法解決結構性問題。院會隨後進行表決，國民黨立委雖在場，卻未插卡參與投票，最終以贊成8票、反對39票，否決民眾黨團提案。國民黨團最終撤回刪減中油增資預算的提案，改提出主決議，要求政府在2028年1月底前，油價不得高於2026年水準；電價部分，住宅每月用電500度以下，以及小商家每月用電1500度以下，均應凍漲。該項主決議最終在院會無異議通過。此次追加預算歲出共6076億餘元，包括中油增資2338億元、因應中東衝突及民生安定措施約1874.8億元，以及強化國防經費1457億元，另涵蓋老農津貼、國民年金、社福津貼及軍公教加給等項目，全數照列。歲入追加828億元也全數通過，追加預算後，中央政府總預算歲入歲出差短縮減至約475.5億元。