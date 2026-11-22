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▲柯煒林（如圖）去年以《大濛》「趙公道」一角入圍金馬影帝，雖最終無緣上台領獎，不過精湛演技備受肯定。（圖／柯煒林IG@willallwailam）

▲對於外界關注他的身體狀況，柯煒林（如圖）透露目前一直有與醫生保持聯絡、定期看診，也每天服藥，身體狀況蠻OK。（圖／柯煒林IG@willallwailam）

第63屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日晚間登場，今年由香港演員柯煒林獨挑大樑擔任主持人。闖蕩影壇多年的他，去年才憑藉電影《大濛》入圍最佳男主角，雖然已是金馬常客，但這回首度跨界接下主持重任，也讓他直呼：「今年鐵定是最緊張的一次！」值得一提的是，演藝事業正值高峰的柯煒林，去年曾證實確診肺腺癌第四期，健康一度亮起紅燈，但對於病情他抱持樂觀態度，透露自己定期看診、每天服藥，現階段身體狀況穩定，不少粉絲也期待他在典禮當天的表現。柯煒林去年以《大濛》「趙公道」一角入圍金馬影帝，雖最終無緣上台領獎，不過精湛演技備受肯定，今年他則以典禮主持人身分重返金馬獎，跨界挑戰讓他直呼：「鐵定是最緊張的一次！」柯煒林擁有帥氣外型、高挑身材，求學時期確認了當演員的志向後，積極參與拍攝而中斷學業，2018年獲得家人的理解選擇退學，全心投入演藝圈。他以電影《點五步》踏入影壇獲得關注，陸續演出不少影視作品的他，代表作包括《濁水漂流》、《別叫我「賭神」》、《觸電》、《大濛》等，入圍金馬獎、香港金像獎等。其中柯煒林拍攝《濁水漂流》後，演藝生涯出現重大轉折，他在片中飾演患有失語症的露宿者「木仔」，為了更貼合角色，180cm的他主動剃平頭並在短時間內暴瘦10KG至65KG，全憑眼神與肢體演技驚豔影壇。柯煒林雖不是科班出身，不過充滿純粹感的演技獲得李駿碩、楊雅喆與陳玉勳等導演青睞，在陳玉勳執導的電影《大濛》中，他飾演廣東退役兵車伕「趙公道」，不僅親自前往景美人權博物館感受時代氛圍，更拉著父親練習不標準的粵語腔華語，將髒話罵得自然又率性，成功入圍金馬獎最佳男主角，雖最終敗給張震，但亮眼表現已獲得大眾肯定。然而，去年7月正值演藝事業巔峰的柯煒林，因持續咳嗽確診肺腺癌第四期，面對突如其來的打擊，他依舊展現堅強意志，一邊服用標靶藥物、一邊抗癌工作，不僅順利克服聲音沙啞副作用，還完成舞台劇《笨蕉大劇院》20場演出，對於外界關注他的身體狀況，柯煒林說：「大家都想要我休息，但我身體沒問題，休息什麼？」他也透露目前一直有與醫生保持聯絡、定期看診，也每天服藥，身體狀況蠻OK，柯煒林強調自己現階段已經相當適應，希望大家不用太擔心。隨著金馬獎頒獎典禮即將到來，柯煒林也祈求媽祖保佑，在社群發文PO文：「我跟媽祖合照了！」貼文一出許多網友也紛紛留言替他加油打氣：「禮拜天見！希望能在紅毯看到你」、「祝你一切順利」、「媽祖保佑，典禮順利」、「心想事成」、「主持加油。」