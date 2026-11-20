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搶進DDR4市場 福懋科技砸111億擴產

投資台灣三大方案在2019年因應美中貿易戰推出吸引台商回台布局。經過7年時間，投資台灣事務所今（20）日宣布，再添5家企業通過資格審查，新增投資金額約126億元，帶動三大方案累計金額跨越3兆元大關，總計吸引1,845家企業投資，預估創造17萬5,327個本國就業機會。政府因應美中貿易戰及台商回台投資，2019年7月1日實施「投資台灣三大方案」包含原「歡迎台商回台投資行動方案」更新版本，以及全新的「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，統一由投資台灣事務所擔任服務窗口。根據統計，投資台灣三大方案在2023年 2月10日突破2兆元，如今在不到4年時間就突破3兆元，距離當初目標的「2027年3.6兆元」更進一步。今日通過最大投資案為福懋科技最受矚目，投資金額近111.9億元，預計將新增583個本國就業機會。全球主要晶圓廠優先將產能分配給高頻寬記憶體（HBM）與高容量產品（DDR5 SDRAM），導致DDR4產品出現結構性缺貨，為搶攻市場商機，福懋科技為IC封測與IC模組專業代工服務廠商，由於人工智慧領域對高階記憶體產品的強勁需求，將在雲林斗六廠區擴充DDR4等主流產品封測代工產能，亦同時建置高階IC封測產線，提前備戰先進封測需求。除了擴充下游封測產能之外，半導體產業上游關鍵材料之自主供應亦為推進先進製程的重要環節。合一特用材料規劃建構完整半導體靶材產線，投入高純度合金靶材之研發與製造，本案投資金額約3.8億元，可創造84名本國就業機會。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,845家企業投資，累計投資金額約3兆99億元，預估創造17萬5,327個本國就業機會；其中，「歡迎台商回台投資行動方案」有372家企業投資約1兆6,975億元，預估創造10萬962個就業機會。