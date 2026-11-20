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▲張軒睿化身職業情人，發下豪語「錢到位什麼姿勢都會」。（圖／TVBS）

▲莫允雯大讚自己的角色是整部戲裡最有智慧的。（圖／TVBS）

▲《有愛我們床上談》11月28日起，每週六晚間10點於TVBS 42台首播。（圖／TVBS）

TVBS全新原創劇集《有愛我們床上談》將於11月28日起，每週六晚間10點在TVBS 42台首播，今日釋出最新預告，聚焦張軒睿與莫允雯的特殊戀愛關係，張軒睿飾演的「趙一晨」以職業情人為業，提供雙方合意的限定情人服務，特殊需求還得另外付費，更在預告中大膽喊話：「只要錢到位，什麼姿勢我都會！」沒想到面對莫允雯飾演的楊又沛，這位看似什麼都能配合的職業情人卻徹底沒轍，兩人展開一段令人捉摸不定的契約戀愛。張軒睿透露，趙一晨是典型的服務型人格，凡事以對方為優先，即使面對楊又沛陰晴不定的情緒，也總能想辦法接住對方。但他坦言，若現實生活中遇到這樣的另一半，自己恐怕完全無法接受：「我最怕就是那種陰晴不定，然後情緒說來就來，我就會有點接不住。」更笑說如果真的遇到，一定會閃很遠。張軒睿分享，自己在成長過程中也曾有過與趙一晨相似、渴望被理解的心情，如今則更懂得照顧自己，面對感情也不會刻意區分誰主導，而是重視雙方互相傾聽、體諒與尊重。莫允雯則形容楊又沛是個看似漂浮、感情來去瀟灑，實際上卻非常清楚自己想要什麼的女人，甚至大讚她是整部戲裡最有智慧的角色。她笑說，自己是認定一個人就會死心塌地的金牛座，與天蠍座的楊又沛截然不同，至今仍無法像角色一樣說放就放。這次挑戰如此瘋癲的角色，也讓莫允雯直呼過癮，她透露，楊又沛可以上一秒瘋瘋癲癲，下一秒又突然正經起來，讓她把平時和朋友開玩笑、搞怪的一面不斷放大，直呼：「我好像還沒有演過像又沛這樣子的角色！」對她而言，最有趣的就是無論角色做出多瘋狂的舉動，都能在楊又沛身上顯得合理。兩人過去曾合作，這次再度搭檔挑戰親密戲，莫允雯笑說張軒睿私下根本是個「屁孩」，兩人因為太熟，拍攝親密戲最大的挑戰反而是如何忍住不笑場。她強調：「我們很專業喔！我們都是在Action之前笑場，開拍的時候都不會。」張軒睿則坦言，這是自己首次挑戰如此大尺度的演出，即使對手是認識多年的好友，起初仍相當緊張，幸好有親密指導協助排練，才逐漸放下不安。他透露，剛開始每次導演喊卡，都會急著把衣服穿回去，後來拍到習慣，甚至會留在原地發呆。TVBS全新原創劇集《有愛我們床上談》自11月28日起，每週六晚間10點於TVBS 42台首播；同日晚間11點於台灣大哥大MyVideo、Viki播出，11月29日Now TV上線，12月27日凌晨0點Netflix全集上線。