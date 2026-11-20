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藍白不同調！普發2萬元仍闖關成功

綠營批財源不明！莊瑞雄：恐舉債3000多億

總統賴清德8月17日宣布明年規劃普發現金1萬元，國民黨立法院黨團隨後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張加碼至2萬元。立法院今（20）日處理該案，儘管藍白罕見不同調，民眾黨與民進黨均不支持國民黨版本，但最終在國民黨人數優勢下，以50票贊成、46票反對、0票棄權，三讀通過普發現金2萬元特別條例。國民黨團主張，今年政府稅收大幅超出原先預估，應將經濟成果還給人民，並提出普發現金2萬元特別條例草案。該案10月16日在藍白人數優勢下逕付二讀，交由國民黨團召集朝野協商，但因各黨對財源及法制化方式意見分歧，始終未能達成共識。民眾黨團總召陳清龍今日受訪表示，民眾黨並不反對全民共享AI紅利，也支持還稅於民，但必須堅守財政紀律、不舉債，並符合預算相關法律規定。他強調，不能讓「今天的紅包變成下一代的帳單」，應先完成《預算法》修正及法制化程序，而非將特別條例常態化。儘管民眾黨未支持國民黨版本，最終表決結果仍由國民黨取得優勢，以50票贊成、46票反對，讓普發2萬元特別條例順利三讀。不過今日藍綠都有立委缺席，綠委沈伯洋上上周就請假、陳瑩、蔡易餘、陳亭妃、王美惠、蘇巧慧、賴瑞隆、陳素月、劉建國、何欣純等多位參選縣市長立委缺席；綠委王定宇、楊曜也未投票；藍委則是林思銘缺席。民進黨團幹事長莊瑞雄則質疑，國民黨提出普發2萬元，所需經費將近4700億元，但今年歲計賸餘已剩不到1000億元，加上新版《財政收支劃分法》已增加地方財源約4600億元，政府恐須舉債3000多億元才能支應。莊瑞雄批評，國民黨主張普發現金，卻未清楚交代財源，恐排擠長照、兒少福利及其他公共建設預算，也涉及憲政權限分際問題。他認為，朝野應優先讓行政院原先規劃的普發1萬元儘速落實，而非為了加碼發現金，增加國家財政負擔。