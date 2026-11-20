我是廣告 請繼續往下閱讀

揭蘇家企業同棟樓！李競辦質疑「巧上加巧」

質疑投資涉及權勢關係 李競辦：4500萬流向何處？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族公司「曠世智能」遭質疑取得4500萬元政府資金投資，蘇巧慧日前再度強調，妹妹蘇巧純並非公司負責人。對此，國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室發言人吳亮賢批評，這已是蘇巧慧第9度說謊，依照經濟部商工登記資料及《公司法》規定，蘇巧純為持股近500萬元的董事，依法即屬公司負責人。他更揭露，曠世智能與蘇巧純創立的公司地址相同，同棟大樓還有蘇貞昌創立的基金會及蘇巧慧丈夫的公司，質疑其中存在「3大巧合」，要求蘇巧慧說明4500萬元資金流向。吳亮賢指出，第一個「巧合」是地點。根據經濟部資料，蘇巧純創立的「二三無限整合行銷有限公司」原登記地址，就是曠世智能目前所在地；而蘇貞昌創立、蘇巧慧曾任執行長的「超越文創基金會」、蘇巧慧丈夫的「韶光電影」，以及蘇巧純擔任負責人的「二三設計」，也都位於同棟大樓，質疑蘇家相關公司及基金會關係密切。第二個「巧合」則是時間。吳亮賢表示，蘇巧純於2021年8月入主曠世智能擔任董事，隔年曠世智能便陸續獲得台企銀及國發基金約4500萬元投資；2023年6月，「二三無限」經核准解散，2024年5月曠世智能隨即遷至該公司原有地址，時間點可謂「無縫接軌」。吳亮賢接著指出，第三個「巧合」是權勢。曠世智能取得政府相關資金投資期間，蘇貞昌擔任行政院長，蘇巧慧則是現任立委。他質疑，蘇貞昌當時對國發會及台企銀高層人事具有影響力，且曾有媒體報導台企銀前董事長黃博怡因行政院高層不滿而下台，隨後曠世智能便獲得台企銀領投資金，相關時序是否涉及不當關說，應向外界交代。吳亮賢批評，面對上述質疑，蘇巧慧始終以「妹妹不是負責人」回應，卻未釐清投資過程是否涉及利益衝突。他也提出三項問題，包括蘇巧慧是否知悉曠世智能取得4500萬元投資、資金後續流向，以及蘇巧純旗下公司是否曾與蘇巧慧或民進黨選舉團隊有業務往來。吳亮賢強調，蘇巧慧應正面回應外界疑慮，而非一再迴避，並負起政治人物應有的責任，向新北市民清楚交代。