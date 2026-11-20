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▲膳馨以傳統台菜為基礎，融入現代料理手法，2020年至2025年連續六年入選《臺灣米其林指南》（圖／業者提供）

秋冬火鍋季登場，味丹攜手台中台菜餐廳「膳馨民間創作料理」，推出蒜香蛤蜊雞湯、酸白菜私房鍋兩款常溫火鍋湯底，已在全台全聯福利中心及大全聯門市上架。兩款新品由膳馨主廚團隊監製，將米其林指南推薦餐廳的招牌風味搬上家庭餐桌，讓消費者無須繁複熬煮或出門排隊，在家就能輕鬆享用星級監製的名店湯頭。膳馨創立於台中，以傳統台菜為基礎，融入現代料理手法，2020年至2025年連續六年入選《臺灣米其林指南》。為了讓居家料理也能呈現名店水準，膳馨團隊將對台菜廚藝的執著與堅持全數注入此次新品開發中，由主廚團隊親自監製，針對湯頭比例與風味層次經過多次反覆調整，追求高度還原餐廳內用的美味。味丹表示，這次合作由膳馨主廚團隊參與配方開發，推出蒜香蛤蜊雞湯、酸白菜私房鍋兩款常溫火鍋湯底，上市後隨即引發消費者好評連連。其中，「蒜香極鮮蛤蜊雞湯火鍋湯底」是以雞湯為基底，加入蛤蜊精華，呈現濃郁蒜香與海鮮鮮味，適合涮肉片、海鮮或蔬菜。「酸白菜私房鍋火鍋湯底」則以自然發酵的酸白菜帶出酸香，再以蔬果風味調和，可搭配豬肉片煮成酸菜白肉鍋，也能加入魚片做成酸菜魚。兩款湯底也可用於平日晚餐，在蛤蜊雞湯加入肉片、青菜和烏龍麵，就能煮成一鍋湯麵。酸白菜湯底則可搭配冬粉與豬肉片，讓冬粉吸收湯汁，也十分可口，可說是讓火鍋湯底完美融入日常三餐。