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從光電環評到水庫設板 質疑沈伯洋說法反覆

死刑、民眾黨合作也被翻出！粉專酸立場轉變

點名新聞自由、兩岸交流 批沈伯洋標準不一

誰才在洗記憶？狠酸沈伯洋：溫暖認知作戰大師

2026年九合一選舉倒數8天，台北市長選戰近期因光電板議題持續升溫，從翡翠水庫、烏山頭水庫到故宮博物院屋頂設置光電板。民進黨批評，藍營炒作水庫光電議題，企圖製造民眾恐慌、掩蓋台北市長蔣萬安的施政缺失；臉書粉專「文翔政論」則整理出綠營候選人沈伯洋針對多項議題的發言，質疑其立場前後不一，反酸究竟誰才是真正的「洗記憶」高手。「讓大家看看什麼叫真正篡改大家記憶的大師。」文翔政論指出，2025年11月藍白陣營修法加嚴光電環評時，民進黨曾批評環評門檻過嚴、阻礙能源轉型；但沈伯洋今年談到相關修法時，卻表示藍白修法通過環評就可以設光電板，並強調自己的立場更堅定，「不行就是不行」。此外，粉專也翻出沈伯洋11月16日被問及水庫設置光電板時，曾表示據他所知經濟部沒有相關計畫、尊重經濟部，隔天又回應外界質疑時稱「為什麼說我不敢Say No，我不是Say No了嗎？」質疑其說法是否出現落差。除了光電議題，文翔政論也將矛頭指向沈伯洋對死刑及民眾黨的態度，其於2018年曾參與《死刑肯定論》審定，當時對該書提出批評，認為書名具有詐欺性、內容帶有諷刺意味；但今年選舉期間，沈伯洋則強調自己不曾提過廢死修法，也曾參與該書，並稱死刑現階段無法不存在。粉專另提到，在全台大罷免期間，沈伯洋曾批評民眾黨是「貼牌的統促黨」，但近期被問到是否願意與民眾黨前主席柯文哲合作時，卻表示任何形式的合作或請益都可以，質疑其政治態度出現變化。文翔政論提到，沈伯洋過去曾以中天鑑定人身分，批評中天報導「韓流」相關新聞，認為可能引發誤導事件，造成同溫層下不易溝通現象，加深仇恨對立，因此新聞自由應有一定限制，若新聞自由沒有成本，會變成攻擊工具。反觀「洋流教主」沈伯洋，粉專進一步痛批，針對綠媒給自己「造神」的荒唐新聞，又或是整晚直播自己車掃的畫面，完全不報其他新聞，沈伯洋卻對這些亂象視而不見，對綠媒被武器化攻擊自己對手也毫無意見。至於兩岸交流，粉專也翻出沈伯洋曾稱所有交流都是「統戰」，認為雙城論壇沒有必要、是統戰滲透破口；但近期談到相關議題時，卻又改口表示只要沒有政治前提且具實質效益，就可以保留既有交流框架。文章當中，文翔政論也回應民進黨官方臉書指控藍營透過光電議題「洗大家記憶」，反問基泰、寶林、營養午餐、松山機場、老鼠及砍樹等議題，民進黨難道不是也持續拿來攻擊蔣萬安？粉專最後更狠酸：「說到洗記憶，誰比得上那個減肥、換髮型、畫了妝的溫暖認知作戰大師沈伯洋呢？」