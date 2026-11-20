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人口與數位基建轉化為「消費者剩餘」

印度具備承接AI紅利的三大獨特優勢

「後發先至」策略能否奏效？

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，過去市場普遍擔憂，以業務流程委外（BPO）為經濟命脈的印度，恐將成為生成式AI自動化下的首波「重災區」。然而，德意志銀行分析師考克斯（Adrian Cox）最新發布的報告《誰才是AI的真正贏家？問問印度便知》（Who really wins from AI? Ask India）卻提出截然不同的觀點：印度不僅未遭AI淘汰，反而正以「後發者」之姿，坐收全球科技巨頭重金研發的紅利，可望成為AI競賽的真正贏家。考克斯的報告引用墨爾本大學與安侯建業（KPMG）的跨國調查數據，對比各國職場工作者對AI的「信任度」與「日常使用率」。結果顯示，美國與英國約有半數勞工信任並規律使用AI，法國與德國則落在四成左右；唯獨印度一枝獨秀，高達約80％的受訪者信任AI，日常使用率更逼近90％，雙雙高居全球之冠。這項結果格外引人注目。過去30年來，印度憑藉低廉且受過良好教育的勞動力，拿下全球約40％的業務流程委外市場，涵蓋客服、初階寫程式碼、軟體測試與後勤支援，這些正是生成式AI最擅長取代的工作。外界一度憂心，AI對印度外包業的衝擊，將重演當年中國製造業對西方工廠就業的毀滅性打擊。然而現實數據卻給出了相反的答案。目前印度科技業約僱用580萬人，佔全國總勞動力不到1％；本月印度科技業的有效職缺更創下13萬個的歷史新高，較去年同期大增27％。此外，印度的相對AI技能滲透率位居全球第一。根據世界銀行估算，印度近80％的工作受AI衝擊程度極低；另有高達14％的職位雖高度暴露於AI影響下，卻具備「高度互補性」，意味著AI更有可能成為強化員工能力的工具，而非飯碗殺手。這群數十年來專精於為跨國企業導入全球技術的印度工程師，正華麗轉身，成為向企業銷售「AI系統整合」的關鍵推手。報告進一步提出一個核心假設：印度無須承擔開發「前沿技術」的高昂代價，便能享有AI帶來的絕大部分紅利。目前美國超大規模雲端服務商正展開軍備競賽，今年在資料中心的資本支出高達約8000億美元，明年更預計突破1兆美元；相較之下，印度在全球算力版圖中幾乎微不足道。但美國科技巨頭每投入一美元壓低AI運算成本，所產生的「消費者剩餘」，都直接外溢到了印度這片沃土。龐大且年輕的人口紅利。擁有近15億人口，且年齡中位數僅29歲，對新科技接受度極高。完善的數位基礎建設。早已建置普及的數位身分系統、涵蓋近九成人口的銀行帳戶，以及全球領先的即時支付系統。地緣政治的議價空間。印度目前已是ChatGPT每週活躍用戶數最大的單一市場；作為「不結盟買家」，印度更能在美、中兩大AI強權之間靈活周旋，爭取最有利的商業條件。儘管前景看好，考克斯在報告中也保持審慎平衡，點出印度面臨的潛在隱憂。首先，高頻率的「使用率」並不等同於實質「生產力」的提升；其次，印度國內的電力供應與資本規模依然吃緊；此外，調查也顯示印度民眾對AI的焦慮感同樣名列前茅。不過，印度的經驗已為全球提供了一個絕佳的觀察樣本：在AI競賽中，一個國家是否非得搶當技術領頭羊才能獲利？後發的「第二棒打者」跟隨策略能否最終勝出，印度的發展軌跡正備受全球矚目。